الإعدام لشقيقين ونجل أحدهما لقتلهم شخصًا في شبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:59 م 14/12/2025

محكمة جنايات شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الستار على قضية مقتل مواطن في مشاجرة دموية، حيث قضت الدائرة الأولى بالإعدام شنقًا لشقيقين ونجل أحدهما، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهم، لإدانتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار واستعراض القوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده.

تعود وقائع القضية إلى شهر يناير 2025، حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمين (سيد أ.، وشقيقه أحمد أ.، ونجله محمد أ.) باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه "فوده محمد السعيد" وسكان منطقة "بيجام"، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء لترويع المواطنين وتكدير الأمن العام، وذلك على خلفية خلافات عائلية وزوجية سابقة.

وأوضح أمر الإحالة أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على قتل الضحية، حيث جهزوا لذلك "فرد خرطوش" وأسلحة بيضاء، وتوجهوا لمكان تواجده. وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا استقر في جسده، بينما تولى المتهمان الثاني والثالث مهمة "الشد من أزره" ومنع الأهالي من إغاثة المجني عليه، ووالوا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء حتى سقط قتيلًا.

أدانت المحكمة المتهمين بتهم القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأدوات اعتداء دون ترخيص، ليصدر الحكم بإجماع الآراء بإنزال العقوبة القصوى "الإعدام شنقًا" بحقهم.

