"الوطنية للإعلام" تنعي محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الراحل الكبير الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إن الراحل الكبير كان عالماً ومفكراً رصيناً، وتمثل أعماله في علم التاريخ إسهامات مهمة في المكتبة العربية، فقد كتب الدكتور صابر عرب في التاريخ المصري، والتاريخ الخليجي، والتاريخ العربي، والتاريخ الإسلامي، كما كتب في الفكر السياسي، وأعمال عباس العقاد وطه حسين ومحمد الخضر حسين.

عمل الدكتور محمد صابر عرب أستاذاً في العديد من الجامعات، وتولى العديد من المناصب، وحظى باحترام كبير في الأوساط الأكاديمية والثقافية على مدى عقود من الحضور والتوهج.