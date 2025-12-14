إعلان

أيتن عامر بإطلالة شتوية.. كيف نسقت الـ"فرو" مع قصة الشعر؟

كتب : نرمين ضيف الله

08:10 م 14/12/2025
أطلت الفنانة أيتن عامر، بإطلالة شتوية ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أيتن عامر بإطلالة شتوية وكاجوال، وارتدت جاكيت فرو أسود قصير وكثيفاً، ونسقت تحته بلوزة لامعة بلون عنابي.

الجزء السفلي من الإطلالة كان بنطال جينز واسع باللون الأزرق الفاتح، وأكملت مظهرها بحذاء باللون الفضي اللامع.

بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

ووفق مجلة "Hia Magazine"، الفرو أصبح شائعاً بشكل متزايد، يحمل دلالات خاصة في عالم الموضة، منها الفخامة والترف والذوق الرفيع على أي إطلالة، والدفء والأناقة.

أيتن عامر فرو أيتن عامر بإطلالة شتوية موضة

