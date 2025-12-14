إذا كنت من عشاق الفخامة والتسوق الراقي، فاستعد لرحلة داخل أغلى شارع في العالم، حيث لا يدخله إلا الأثرياء فقط إنه

يقع شارع "فيا مونتينابوليون، في قلب مدينة ميلانو الإيطالية، مركز الأزياء العالمي، الذي يحذب عشاق الفخامة والتسوق الراقي، والأثرياء الذي يرغبون في اقتناء التحف النادرة.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن هذا الشارع الأسطوري، وفقًا لما ورد عبر شبكة "cnn".

1- يقع في حي الموضة الشهير Quadrilatero della Moda بميلانو.

2- يعد أغلى شارع تجاري في العالم لعام 2024 وفق تصنيف "كوشمان آند وايكفيلد".

3- إيجار المتر المربع الواحد يصل إلى 20 ألف يورو سنويًا!

4- يضم متاجر أرقى الماركات العالمية مثل غوتشي، برادا، ديور، وفيرساتشي.

5- يعود تاريخه إلى القرن الـ18 وكان مقرًا للعائلات الثرية.

6- مساحة الشارع لا تتجاوز 350 مترًا فقط.. لكنها الأغلى على الكوكب.

7- كل واجهة عرض فيه تُعد تحفة فنية تجذب عشّاق الموضة من كل مكان.

8- مجموعة “كيرينغ” المالكة لغوتشي اشترت أحد مبانيه بأكثر من مليار يورو.

9- تفوّق على شارع "الخامسة" بنيويورك و"أفينيو مونتين" في باريس.

10- حتى المقاهي فيه فاخرة لدرجة أن كوب القهوة قد يتجاوز 15 يورو.

