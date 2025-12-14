إعلان

أجواء باردة وأمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

09:39 م 14/12/2025
    هطول أمطار نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية صورة أرشيفية (2)
    هطول أمطار نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية صورة أرشيفية (3)
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
    الإسكندرية تتزين بأمطار نوة الفيضة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود أجواء باردة في الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد أن الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى 20 درجة، مع تحذير من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا وذلك اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

وفرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

