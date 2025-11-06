كتب – سيد متولي

نجحت اليوتيوبر الأمريكية ميشيل كاري في تنفيذ حيلةٍ مذهلة من فيلم "مهمة مستحيلة - أمة مارقة" ، حيث يتدلى الممثل توم كروز من جانب طائرة عسكرية أثناء إقلاعها.

ووثقت كاري عملية التنفيذ كاملة، بما في ذلك تدريبها وتحديات ترتيب الحيلة وتنفيذها النهائي، في فيديو على قناتها على يوتيوب ضمن سلسلتها الوثائقية "التحدي مقبول"، وهي الشخص الوحيد حتى الآن الذي نجح في تكرار هذه الحيلة الشهيرة، بحسب ndtv.

في فيلم عام 2015، علق كروز على جانب طائرة عسكرية من طراز C-130 أثناء إقلاعها، وحاولت كاري تكرار هذا العمل الجريء.

نفذت كاري المشهد البهلواني مثبتة على طائرة عسكرية من طراز C-130، وهو نوع مشابه من الطائرات التي استخدمت في بعض تدريبات توم كروز، لأن طائرة إيرباص A400M الأصلية المستخدمة في الفيلم لم تكن متاحة للمبدعين المستقلين.

تم ربطها على جانب الطائرة أثناء طيرانها بسرعة حوالي 150 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة).

على عكس حيلة توم كروز الأصلية، حيث لم تكن معدات السلامة مرئية على الشاشة، استخدمت كاري حزام أمان، ولكنه لم يستخدم مظلة أو خوذة أو نظارات واقية، حيث تم اعتبار هذه الأشياء غير مفيدة أو خطيرة للغاية لهذا النوع المحدد من الحيل.

وخضعت لجلسات تدريب مكثفة لأسابيع، شملت تدريبات في نفق الرياح وتقوية عضلات الرقبة والجزء العلوي من الجسم، استعدادًا لقوى الرياح العاتية التي ستواجهها.

وقالت في الفيديو: "إذا اضطررتُ لإقناع توم كروز بأداء مشهد خطر معي، فعليّ أن أثبت جدارتي بإعادة تجسيد أحد أكبر مشاهده".

وتشتهر ميشيل كاري بسلسلتها المثيرة على يوتيوب "Challenge Accepted"، حيث تدفع حدودها من خلال خوض مجموعة واسعة من التحديات المتطرفة من مختلف المجالات.

