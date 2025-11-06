هذا ما يحدث لكليتك عند تناول القهوة على معدة فارغة.. مفاجأة

كتبت.. أسماء العمدة:

رائحة القهوة في الصباح تُعد بالنسبة للكثيرين بداية لا غنى عنها ليومهم، لكنها قد تخفي تأثيرات غير متوقعة على الكليتين إذا تم تناولها على معدة فارغة، وفقًا لما قاله أحمد صلاح.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تُعد منبهًا قويًا للجهاز العصبي، وتزيد من نشاط الكلى بشكل مؤقت، لكن تناولها على معدة فارغة يجعل الجسم في حالة إجهاد كيميائي، مما يدفع الكليتين إلى إفراز سوائل وأملاح بمعدل أسرع من المعتاد.

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، عند شرب القهوة دون تناول طعام، يقوم الكافيين بزيادة إدرار البول، وهو ما قد يؤدي إلى جفاف الجسم إذا لم يتم تعويض السوائل بالماء، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الكليتين في الصباح الباكر.

وأكد، الكلى تعمل على تنقية الدم من السموم، ولكن في حالة الجفاف الناتج عن القهوة، ينخفض تدفق الدم إليها مؤقتًا، مما يعيق عملية التنقية ويزيد تركيز السموم داخل الجسم على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الإفراط في شرب القهوة على معدة فارغة قد يساهم في رفع مستوى الكورتيزول "هرمون التوتر"، مما يؤثر على ضغط الدم ووظائف الكلى مع مرور الوقت.

وأختتم صلاح:"حاول تناول وجبة خفيفة أو كوب ماء قبلها، لتقليل تأثيرها على الكلى والجهاز الهضمي، ويفضل تأجيل فنجان القهوة الأول إلى نصف ساعة بعد الاستيقاظ على الأقل".

