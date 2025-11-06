تجاوزت ثرواتها ملايين الدولارات.. 10معلومات عن أغنى امرأة في العالم

كتبت.. أسماء العمدة:

تصدرت أليس والتون قائمة أغنى نساء العالم لعام 2025 بثروة تجاوزت 100 مليار دولار، وفقًا لتقرير مجلة فوربس، لتُثبت من جديد أن الإمبراطورية العائلية التي أسسها والدها "سام والتون" لا تزال تتربع على عرش عالم التجزئة من خلال سلسلة المتاجر العملاقة وول مارت (Walmart).

وُلدت أليس والتون في 7 أكتوبر عام 1949 بولاية أركنساس الأمريكية، وهي الابنة الوحيدة لمؤسس Walmart، سام والتون، وأشقاؤها روب وجيم وجون.

ورغم أنها لم تتولَّ إدارة الشركة بشكل مباشر، فإن حصتها الضخمة من الأسهم جعلتها من أغنى الشخصيات في العالم.

تعتمد ثروة أليس والتون بشكل أساسي على ملكيتها لحصة كبيرة من أسهم Walmart، إضافة إلى استثمارات مالية متنوعة. ومع الارتفاع المستمر في قيمة الأسهم والأرباح القياسية التي حققتها الشركة خلال الأعوام الأخيرة، ارتفعت ثروتها إلى ما بين 100 و112 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

بعيدًا عن عالم المال، عُرفت أليس والتون بشغفها الكبير بالفن والثقافة، إذ تمتلك مجموعة فنية ضخمة وتُعد من أبرز الداعمين للمشروعات الفنية في الولايات المتحدة، وقد أسست متحف Crystal Bridges للفن الأمريكي، الذي يضم أعمالًا لأشهر الفنانين الأمريكيين.

تُعتبر والتون واحدة من 13% فقط من النساء اللواتي تمكنّ من دخول قائمة المليارديرات العالمية لعام 2025، في عالم ما زال يهيمن عليه الرجال، وتمثل بذلك رمزًا للنفوذ المالي النسائي في القرن الحادي والعشرين.

ورغم ثروتها الهائلة، تفضّل أليس والتون الابتعاد عن الأضواء وتعيش حياة هادئة تركز فيها على الأعمال الخيرية والثقافية، لتصبح نموذجًا للمرأة التي تستخدم ثروتها في خدمة المجتمع لا في التفاخر بها.

اقرأ أيضًا:

حفل خاص داخل مغارة يثير الجدل في لبنان.. ما قصته؟

نظام غذائي يخفف أعراض القولون العصبي- احرص عليه

صور لأخطر 3 ألعاب في العالم.." هتموت من الرعب"

20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024