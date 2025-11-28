فرض النادي الأهلي نفسه ضمن أبرز المشاركين في فعاليات البلاك فرايداي داخل مول مصر، بعد طرح عروض استثنائية جذبت أنظار الجماهير، تضمنت خصومات تصل إلى 50% على برنامج تخليد اسم المشجع على الجدار التاريخي في الاستاد الجديد بالشيخ زايد.

وشهد الجناح الخاص بالنادي حركة تفاعل واضحة من الزوار، خاصة مع إتاحة نظام التقسيط للراغبين في الاشتراك، ما سهل عملية الإقبال وأتاح الفرصة لقطاع أكبر من الجماهير للحصول على الامتياز التاريخي.

وشملت العروض باقة تذكارية يحصل عليها المشترك وتشمل درع النادي الأهلي محفورا باسمه، إلى جانب التيشيرت الأصلي الرسمي للنادي.

وخلال اليوم، أعرب عدد من محبي القميص الأحمر عن سعادتهم بالعرض، مؤكدين أن تخليد الاسم إلى الأبد هو أحد أحلام الأجيال المتعاقبة من الجمهور.

وتوقع القائمون على الجناح استمرار ارتفاع الإقبال خلال الساعات المفبلة، مع توسع زوار المول بحثا عن خصومات الموسم، مؤكدين أن وجود الأهلي يمنح للفعالية بعدا جماهيريا إضافيا، خصوصا في ظل الشعبية الجارفة للنادي داخل مصر وخارجها.