شهدت الأسواق في مصر اليوم، انطلاق يوم التخفيضات السنوي الأكبر الجمعة البيضاء "Black Friday"، الذي أصبح موسما سنويا يجذب المتسوقين بحثا عن أفضل العروض.

وفي وسط القاهرة، شهد سوق الوكالة، اليوم، حركة غير عادية مع بداية عروض الجمعة البيضاء، حيث ازدحمت الممرات بالمواطنين الباحثين عن أفضل العروض والخصومات، في واحد من أكثر مواسم الشراء رواجا خلال العام.

تخفيضات الجمعة البيضاء

وخلال جولة لـ"مصراوي" داخل السوق، قال أحمد، 27 عاما، بينما كان يتفقد الملابس داخل أحد المحال:"أنا بستنى اليوم ده من السنة للسنة.. التخفيضات بتبقى حقيقية، والواحد بيقدر يشتري حاجات مكانش يقدر عليها قبل كده".

وفي محل آخر، ظهرت زينب، 35 عاما، وهي تحمل عدة أكياس بعد جولة مطولة بين المحال، مضيفة:"الأسعار على قد الإيد.. ومعظم المحلات بتعمل تخفيضات تصل لـ70% في اليوم ده، فاللي معاه ميزانية بسيطة يقدر يشتري برضه".

وشهدت الإقبال الأكبر على الملابس الشبابية والحريمي، إلى جانب الأحذية والحقائب والإكسسوارات، حيث اعتبر الزبائن أن الملابس كانت أبرز الصفقات الأكثر طلبا هذا العام.

وتنوعت التخفيضات بين 20% و70%، وسط تنافس واضح بين التجار لجذب الزبائن، وقال بعض أصحاب المحال إن الإقبال فاق التوقعات منذ ساعات الصباح الأولى، مؤكدين أن "الجمعة البيضاء أصبحت موسما ينتظره الزبائن والتجار على حد سواء".

موعد البلاك فرايدي 2025

ويعد موسم البلاك فرايدي 2025 انطلاق عروض التخفيضات في العديد من المحال والمتاجر الإلكترونية داخل مصر اعتبارا من الأسبوع الأول من نوفمبر، بينما تختار علامات تجارية أخرى بدء طرح أقوى عروضها بداية من 21 نوفمبر، على أن تستمر حتى نهاية الشهر.

ويوافق اليوم الرئيسي للبلاك فرايدي 28 نوفمبر 2025، وهو الموعد المعتاد في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام.