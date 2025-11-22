كتب – سيد متولي

جواز السفر هو وثيقة السفر الرئيسية التي تسمح للشخص بالسفر إلى الخارج، لذلك، تكتسب قوة جواز سفر أي دولة أهمية بالغة لمواطنيها.

وكلما كان جواز السفر أقوى، زادت الدول التي يمكنك زيارتها، تقاس هذه القوة عادة بعدد الوجهات التي يمكن لحاملها زيارتها، سواء دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.

أقوى جوازات السفر في العالم

سنغافورة (193 وجهة)

تتصدر سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم منذ فترة طويلة، وتستمر في تصدر التصنيفات العالمية بفضل إمكانية الوصول دون تأشيرة إلى 193 وجهة.

يمكن لحامل جواز السفر السنغافوري زيارة دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين وغيرها، وتتيح العلاقات الدبلوماسية القوية والاستقرار الاقتصادي للبلاد أعلى مستوى من حرية التنقل في العالم، بحسب timesofindia.

كوريا الجنوبية (190 وجهة)

يحتل جواز سفر كوريا الجنوبية المرتبة الثانية في القائمة، إذ يتيح الوصول إلى 190 وجهة، هذا يعني أن حاملي جوازات السفر الكورية يتمتعون بدخول مبسط إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والعديد من دول الأمريكتين.

تعكس هذه القدرة العالية على التنقل العلاقات الدبلوماسية الاستراتيجية لكوريا الجنوبية، ويعد هذا الأمر ميزة كبيرة للرحالة الرقميين والطلاب ومسافري الأعمال الكوريين.

اليابان (189 وجهة)

تحتل اليابان المركز الثالث في القائمة، حيث تتيح الوصول إلى 189 وجهة، ورغم هذا الانخفاض الطفيف، لا يزال جواز السفر الياباني من أكثر وثائق السفر قوة.

ويتمتع المسافرون اليابانيون بسهولة وصول مميزة إلى أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مجموعة القوى الأوروبية (187 وجهة)

(بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا، إسبانيا، سويسرا).

تتقاسم 11 دولة أوروبية المركز الرابع في القائمة المرموقة، حيث تتيح كل منها دخول 187 وجهة دون تأشيرة، تُظهر هذه المجموعة القوة المشتركة للاقتصادات القوية على منصة عالمية، ومن منظور السفر، تُسهّل هذه الجوازات السفر الدولي بشكل استثنائي.

النمسا، اليونان، النرويج، البرتغال، السويد (186 وجهة)

تتقاسم خمس دول أوروبية المركز الخامس في القائمة، مع إمكانية الوصول إلى 186 وجهة، يعكس هذا الاختلاف الطفيف في الترتيب مقارنةً بجيرانها الأوروبيين اختلافات طفيفة في الاتفاقيات الدبلوماسية، ومع ذلك، يتمتع حاملو جوازات سفر هذه الدول بحرية تنقل عالمية ملحوظة.

المجر، مالطا، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا (185 وجهة)

تتشارك هذه الدول معًا المركز السادس في القائمة، حيث تتيح كل منها الوصول إلى 185 وجهة.

تستفيد المجر وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا من عضوية الاتحاد الأوروبي، ما يعزز قوة جوازات سفرها، بالنسبة للمسافرين من هذه الدول، تسهّل قوة جوازات سفرهم السفر الدولي بشكل كبير.

أستراليا، كرواتيا، التشيك، إستونيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة (184 وجهة)

تتشارك أستراليا وكرواتيا والتشيك وإستونيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة معًا في المركز السابع في القائمة، حيث تتيح الوصول إلى 184 وجهة.

وحققت الإمارات العربية المتحدة تقدمًا ملحوظًا في تصنيفات جوازات السفر خلال العقد الماضي، ويتمتع حاملو جوازات السفر هذه براحة تامة عند عبور الحدود الدولية.

كندا ولاتفيا (183 وجهة)

تتشارك كندا ولاتفيا المركز الثامن في القائمة، مع إمكانية الوصول إلى 183 دولة، وتحتل لاتفيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، المركز نفسه بفضل مزايا اتفاقية شنجن، ويتمتع مواطنو كندا ولاتفيا بسهولة السفر إلى وجهات رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

ليختنشتاين وليتوانيا (182 وجهة)

على الرغم من كون ليختنشتاين وليتوانيا من أصغر دول العالم، إلا أنهما تتمتعان بجوازات سفر قوية تتيح لمواطنيهما دخول 182 دولة بسهولة.

كما تتمتع ليتوانيا، وهي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، بامتيازات واسعة النطاق للإعفاء من التأشيرة، ويوفر كلا البلدين سهولة سفر ممتازة.

أيسلندا وماليزيا (181 وجهة)

يعكس جواز سفر أيسلندا الاتساق الدبلوماسي لدول شمال أوروبا وشراكاتها العالمية القوية، وهذا يعني للماليزيين والأيسلنديين سفرًا دوليًا سهلًا وخاليًا من المتاعب.

