مدينة تشونغتشينج الصينية موطنا لإحدى أغرب محطات المترو في العالم، حيث تقع محطة هونجيانجون على عمق كبير تحت سطح الأرض، ما يجعل الوصول إليها رحلة بحد ذاته.

116 مترا تحت سطح الأرض

وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، تقع محطة هونجيانجون، التي افتُتحت عام 2022 في منطقة يوتشونج بالصين، على عمق 116 مترا تحت الأرض، أي ما يعادل ارتفاع 40 طابقا، فهي تتجاوز بكثير أعمق محطات العالم التقليدية؛ فمحطة هامبستيد في لندن، والتي تعد الأعمق هناك، لا تتجاوز 58.5 متر، بينما تسجل أعمق محطة في نيويورك محطة شارع 191عمقا يقارب 53 مترا فقط.

وللوصول إلى هذا العمق، يستخدم الركاب سلالم متحركة واسعة أو ممرات متحركة، تستغرق ما يصل إلى 10 دقائق للوصول إلى الأرصفة.

8 سلالم متحركة.. وصعود يستغرق 38 دقيقة

تقع المحطة على الخط 9 لنظام سكك تشونجتشينج، وهي منطقة معروفة بتضاريسها شديدة الانحدار وطرقها المتشابكة، وخلال مرحلة البناء، استغرق العمال نحو 38 دقيقة لصعود المحطة من أسفلها إلى سطح الأرض.

أما اليوم، يحتاج الركاب لاستخدام 8 سلالم متحركة متتالية للوصول إلى الرصيف.

تشونجتشينج.. مدينة "السايبربانك"

لا تتوقف غرابة المدينة عند عمق المحطة، اكتسبت تشونغتشينغ لقب "مدينة السايبربانك" بسبب مشاهدها العمرانية الفريدة، وناطحات سحاب مضاءة بالنيون، وهندسة معمارية مستقبلية الطابع.

وتضم المدينة 298 ناطحة سحاب بارتفاع يفوق 100 متر، و26 مبنى يتجاوز 200 متر، ما يجعلها في المرتبة الـ15 عالميا من حيث عدد ناطحات السحاب.

أعمق محطة مترو في العالم كابشن الصور