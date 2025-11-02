أثارت الجدل بعد خلعها الحجاب.. معلومات وصور عن اليوتيوبر وفاء سيد

"رعب وأساطير".. أغرب 6 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم

أثارت اليوتيوبر وفاء سيد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها "التريند" مؤخرا، عقب ظهورها في مقطع فيديو جديد ظهرت فيه من دون حجاب.

وفي الفيديو الذي نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل، ظهرت وفاء وهي تجري ليسقط الحجاب عن رأسها، قبل أن تتوجه إلى أحد صالونات التجميل لتصفيف شعرها.

اعتبر الكثير من المتابعين أن خطوة وفاء جاءت بهدف جذب المشاهدات بعد تراجع نسب المشاهدة مؤخرا.

في هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات التي لا تعرفونها عن اليوتيوبر وفاء، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- وفاء سيد صانعة محتوى.

- متزوجة من اليوتيوبر حمدي جابر.

- للزوجين حمدي ووفاء خمسة أبناء.

- تشتهر بتقديمها محتوى عائلي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- تعتمد في مقاطعها على توثيق تفاصيل الحياة اليومية داخل المنزل أو خلال المناسبات.

- تمتلك قناة مع زوجها "يوميات حمدي ووفاء" على يوتيوب، ويتابعها ملايين المشتركين وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

- حققت وفاء شهرتها الواسعة من خلال ظهورها الدائم مع زوجها في محتوى يعتمد على توثيق تفاصيل الحياة اليومية، مثل الطهي، وتنظيم المنزل، والمقالب والتحديات.

- تمتلك وفاء مع زوجها مطعمًا للأكلات الشرقية يحمل اسم "حمدي ووفاء".

- يتابعها على حسابها الشخصي في إنستغرام أكثر من 1.1 مليون متابع.

- بينما يتجاوز عدد متابعي الصفحة المشتركة مع زوجها "حمدي ووفاء" 4 مليون متابع.