أسوأ إطلالات النجمات والمشاهير في حفل جوائز GQ لعام 2025

شهد حفل GQ Men of the Year 2025 حضورا لافتا لعدد من المشاهير والنجمات، وتنوعت التصاميم بين الكلاسيكية والجرأة، وبالرغم من ذلك، كانت بعض الإطلالة غير موفقة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسوأ إطلالات حفل جوائز GQ لعام 2025، وفقا لـ "GQ" و "wwd" وصحيفة "ديلي ميل".

كارولين مورفي

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية كارولين مورفي بفستان قصير باللون الأسود مصنوع من قماش الحرير والدانتيل يشبه "ملابس النوم"، ونسقت مع إطلالتها معطف بنفس اللون.

كوينلين بلاكويل

ارتدت الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية كوينلين بلاكويل بـ بدلة باللون البيج اللامع مكونة من جاكيت وجيب قصير بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

راشيل سينوت

أطلت الممثلة الأمريكية راشيل سينوت بفستان قصير متعدد الألوان بقصة "الكب" لا يناسب لقوامها، كما أنه يشبه "ملابس النوم"، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ويني هارلو

ارتدت عارضة الأزياء الكندية ويني هارلو فستان طويل باللون الأبيض مكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

جابرييت

ظهرت الممثلة الفرنسية جابرييت بفستان مصنوع من المخمل بقصة الكب باللون البيج لا يناسب قوامها.

هالي بيلي

أطلت الفنانة الأمريكية هالي بيلي بفستان باللون الهافان بقصة الكب مليء بالأخطاء عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

سولانا إيماني روي

ارتدت المغنية الأمريكية سولانا إيماني روي فستان قصير مكشوف عند منطقة الصدر بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع قوامها باللون البستاج، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

إيما تشامبرلين

ارتدت اليوتيوبر الأمريكية إيما تشامبرلين بدلة غريبة مكونة من كروب توب وجيب باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما.

