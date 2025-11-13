"الطحالب البحرية".. سر جمال ونضارة بشرة بيلا حديد

عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد معروفة بجمال بشرتها ونضارتها، فما السر وراء ذلك؟

ونشرت بيلا مقطع فيديو على صفحتها بتطبيق "تيك توك" توثق فيه روتينها الصباحي، الذي يشمل تناول الفيتامينات، شرب العصائر الخضراء، استخدام الزيوت العطرية، وكتابة ملاحظات في مذكراتها، وفقًا لموقع "AOL".

طحلب البحر.. العنصر الأساسي في الروتين

أبرز ما في روتين حديد الصباحي هو طحلب البحر، نظرا لأنه غنيا بالفيتامينات والمعادن مثل ب2 والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

واختارت "بيلا" تناول جل طحلب البحر الذهبي من Planted Seeds، حيث أضافت ملعقة منه إلى مشروبها الصباحي الملون بالصبغات.

طحلب البحر أصبح مؤخرا عنصرا شائعا بين المؤثرين في العالم، ويُعرف بفوائده الصحية المتعددة للبشرة والجسم.

مكملات غذائية ودعم لإزالة السموم

تواصل بيلا روتينها باستخدام Fulvic Detox من Mother Earth Labs، وهو مكمل غذائي يزيل السموم ويحتوي على "حمض فولفيك عالي النقاء" لدعم صحة الخلايا.

كما تناولت المعادن الأيونية السائلة من Allegany Nutrition، الغنية بأكثر من 72 معدنا طبيعيا، قبل تناول وجبة الفطور.

الزيوت العطرية

لا يقتصر روتين بيلا على المكملات الغذائية، بل يشمل أيضا استخدام الزيوت العطرية والشموع البلورية.

تضع العارضة الزيوت على معصميها ورقبتها، وتستنشق الروائح، بالإضافة إلى، حرق المريمية، للتخلص من الطاقة السلبية في المكان، قبل كتابة ملاحظاتها في اليوميات.

السر وراء نضارة بشرة بيلا حديد

يجمع روتين بيلا بين التغذية الصحية، المكملات الغذائية، العناية بالبشرة، والطقوس الروحية، ما يجعل بشرتها دائما مشرقة ونضرة.

وتشير هذه العادات إلى أن سر جمال العارضات لا يقتصر على المظهر الخارجي فقط، بل يعتمد على روتين يومي متكامل للعناية بالجسم والعقل معا.