الكلاب تهاجم روضة أطفال.. والسبب صادم

في حادثة مأساوية، هاجم كلبان من نوع "روتوايلر" طفلا يبلغ من العمر عامين داخل روضة أطفال منزلية غير مرخصة في ولاية جورجيا الأمريكية، ما أدى إلى وفاته، وسط غياب تام للإشراف من مقدمة الرعاية التي كانت نائمة لحظة وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة

بحسب ما أفادت به مجلة People، وقعت الحادثة يوم الجمعة 4 أكتوبر، عندما دخل الطفل الصغير، دون رقابة، إلى الفناء الخلفي لمبنى الحضانة الموجود في حي سكني بمدينة فالدوستا، وقام بفتح باب حظيرة تحتوي على كلبين شرسين من فصيلة روتوايلر.

وبحسب التحقيقات، تعود ملكية الكلبين إلى ستايسي ويلر كوب، البالغة من العمر 48 عاما، وهي صاحبة المنزل ومديرة الحضانة، التي كانت في حالة نوم تام لحظة الحادث، ما مكن الطفل من التحرك بحرية والوصول إلى منطقة الخطر.

مأساة في لحظات

بعد دخول الطفل الحظيرة، انقض عليه الكلبان وشرعا في مهاجمته بشكل وحشي. حاول المسعفون الذين وصلوا إلى المكان إنقاذ حياته، لكن الإصابات البالغة التي تعرض لها كانت قاتلة، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.

الشرطة أشارت إلى أن الطفل ظل دون إشراف لمدة تزيد عن ساعتين، ما يعد خرقا خطيرا لقواعد الرعاية ويضع المسؤولة أمام اتهامات جنائية.

ردود فعل رسمية

قائدة شرطة فالدوستا، ليزلي ماناهان، صرحت: "هذه مأساة مروعة ما كان ينبغي أن تحدث أبدا، بسبب إهمال هذا المجرم، فقدت أم طفلها بشكل مأساوي".

وقد تم إلقاء القبض على المديرة بتهم تتعلق بالإهمال الجنائي وتشغيل منشأة رعاية أطفال دون ترخيص رسمي.

