مصمم أزياء يحرق تصميماته بالولاعة ويثير جدلا واسعا

حين رشح مصمم الأزياء روبرت وون لجوائز أندام فاشن أووردز الفرنسية المرموقة، لم يكن يتوقع الفوز. حضر الحفل في باريس متواضعا، لكنه فوجئ بإعلان اسمه كوصيف للجائزة، ليحصل على مكافأة مالية تقارب 120 ألف دولار، ويبدأ معها فصلا جديدا من مسيرته.

من هونغ كونغ إلى عاصمة الأزياء



ووفقا لما ورد عبر صحيفة CNN، فإن وون، أول مصمم من هونغ كونغ يدرج ضمن أسبوع الأزياء الراقية في باريس، قد تعاون مع أسماء كبرى مثل ليدي جاجا، أديل، وبيونسيه.

ورغم إقامته في لندن لأكثر من 15 عاما، لم يحظ بدعم رسمي من المجلس البريطاني للأزياء، ما جعله يشعر طويلا بأنه يعمل في الظل.

بعد سنوات من الإصرار، جاء اعتراف لجنة تحكيم “أندام” كأول تأكيد حقيقي لموهبته، وهو ما وصفه وون بقوله:“كانت المرة الأولى التي شعرت فيها أنني جيد بما فيه الكفاية.”

من “الخوف” إلى “الهوت كوتور”



بدعم من برونو بافلوسكي، رئيس قسم الأزياء في شانيل، انضم وون رسميا إلى أسبوع باريس للأزياء الراقية 2023 بمجموعة بعنوان Fear (الخوف).

استلهم منها تصميم فستانه الشهير “العروس المحترقة” الذي أثار ضجة كبيرة في عالم الموضة، حيث جمع بين الجمال والرعب في مزيج فني جريء.

فساتين من قلب النار

أصبح استوديو وون البسيط في شرق لندن اليوم مركزا لإبداع فساتين تتجاوز قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني، تحضر بعناية لعرضها في معرض Dirty Looks بمركز باربيكان الفني، إلى جانب أعمال المصمم الراحل ألكسندر ماكوين.

