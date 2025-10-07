زفاف وعزاء في نفس الشارع.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثار مقطع فيديو حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق أحد الأشخاص مشهدًا غريبًا يجمع بين حفل زفاف وعزاء في نفس الشارع وفي نفس التوقيت.

الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، أظهر أجواء متناقضة تمامًا؛ فرح وزغاريد وأغانٍ صاخبة في جانب الشارع، بينما على الجهة المقابلة جلس عدد من المعزين في أجواء يسودها الحزن والهدوء، في مشهد أثار دهشة المتابعين.

انهالت التعليقات على المقطع بين السخرية والاستغراب، حيث كتب أحد المستخدمين: “ده الشارع الوحيد اللي ممكن تضحك وتعيط في نفس الوقت!”، بينما علّق آخر: “الحياة والموت جنب بعض.. دي مصر اللي محدش زيها".

ورأى بعض المتابعين أن المشهد يجسد تباين لحظات الحياة بين الفرح والحزن، فيما اعتبر آخرون الأمر دليلًا على التعايش والتسامح بين الأهالي في المناطق الشعبية.

