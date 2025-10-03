بعد انفصالها عن زوجها حسام عاشور.. من هي سارة أحمد؟



تشتهر ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية السابقة، بأناقتها الكلاسيكية وذوقها الراقي، ويبرز في إطلالاتها دائماً مجموعة حقائب هيرميس بيركين وكيللي النادرة والفاخرة، التي تتجاوز قيمتها أحيانًا مئات آلاف الدولارات، ويصل بعضها إلى أكثر من 100 ألف دولار.

تصنع هذه الحقائب يدويا من جلود فاخرة مثل جلد التمساح والعجل، ويستغرق العمل على الواحدة أكثر من 18 ساعة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

تبدأ أسعارها من نحو 12 ألف دولار، وقد تصل في أسواق إعادة البيع إلى عشرات الآلاف، مع تسجيل أرقام قياسية مثل بيع حقيبة جين بيركين الأصلية مقابل 10 ملايين دولار في يوليو الماضي.

وتعتبر عملية شراء هذه الحقائب محدودة للغاية، إذ يشترط اختيار الموظف للعميل، غالبًا دون تحديد الموديل المطلوب، ما يعزز من ندرتها وقيمتها.

أبرز إطلالاتها بحقائب هيرميس:

2021

غادرت البيت الأبيض بحقيبة Birkin 25 من جلد التمساح الأسود، نسقتها مع إطلالة سوداء كاملة.

2019

ظهرت بحقيبة Birkin 30 برغندية خلال لقائها برئيسة الوزراء البريطانية آنذاك تيريزا ماي، بقيمة تزيد عن 30 ألف دولار.

2024

أثناء رحلتها إلى إيطاليا لحضور جنازة البابا فرنسيس، ظهرت بحقيبة Kelly 32 Sellier سوداء بتفاصيل ذهبية، تُعرض لإعادة البيع بأكثر من 12 ألف دولار، كما رُصدت بحقائب Birkin 40 بيضاء وبلون كاكي في نيويورك.

خيارات ألوان متنوعة

لا تقتصر حقائب ميلانيا على الألوان الداكنة، إذ تمتلك أيضًا حقيبة Birkin 30 من جلد Togo الذهبي، قيمتها 33 ألف دولار، ظهرت بها في البيت الأبيض عام 2020، وحقيبة Kelly من جلد النعامة البني تتجاوز قيمتها 47 ألف دولار، ظهرت بها في يوليو 2024 أثناء خروجها من برج ترامب مع ابنها بارون.

على مدار السنوات، شهدت أسعار هذه الحقائب ارتفاعاً ملحوظاً؛ فقد كان سعر حقيبة بيركين عام 2001 نحو 4 آلاف دولار فقط، مقارنة بأسعار اليوم التي تصل إلى عشرات ومئات آلاف الدولارات، بينما اشترت جين بيركين حقيبتها الأولى في الثمانينيات مقابل 2000 دولار فقط.

