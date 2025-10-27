المصري يكسب.. أفضل 10 أنواع خبز حول العالم لعام 2025

أغرب المواقف المحرجة التي تعرض لها الزعماء حول العالم

الخبز من الأطعمة الموجودة على المائدة في أي شعب حول العالم، وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أفضل أنواع الخبز حول العالم لهذا العام، وفقا لـ "cnn" و "classpop".

لبّة، مصر

في صحاري مصر تسافر القبائل البدوية حاملة دقيق القمح، ليكون وقود خبزهم اليومي الذي يخبز على نار المخيم المتنقلة.

وعلى عكس بعض أنواع الخبز التي تخبز على الصاج، توضع خبز اللبّة، مباشرة في الجمر.

وهذه الطريقة تكسب العجينة قشرة خارجية مقرمشة وبلون بني جميل مع الحفاظ عليه طريا ورطبا.

بوبوساس، السلفادور

يعد خبز الذرة المشوي بوبوساس وجبة خفيفة محبوبة ورمزا وطنيا في السلفادور.

ولتحضير البوبوساس، يقوم الطاهي أولا بلفّ الحشوة (التي تتكون غالبا من الجبن، أو الفاصوليا المتبلة) داخل عجينة الذرة الطرية، وبعد ذلك، يخبز هذا الخليط على صاج ساخن حتى ينضج.

خبز البريوش

خبز حلو فرنسي يتميز بقوام غني وحلاوة خفيفة، ما يجعله قوامه الناعم وطعمه المميز خيارا مثاليا لوجبات الإفطار.

كما إنه نوع فاخر من الخبز، ويتكون من الدقيق والبيض والحليب والزبدة والسكر والخميرة، وما يمنحه غناه وطراوته المميزين هو محتواه العالي من الزبدة.

أريبا

نشأ هذا الخبز في كولومبيا، وهو الآن شائع في أمريكا اللاتينية والإسبانية، كما أنه يصنع من عجين الذرة ويحشى بالبيض والجبن والأفوكادو والطماطم، مما يجعله وجبة شهية.

خبز البيتا

نوع شائع في الشرق الأوسط ويعد أقدم أنواع الخبز المعروفة، ويمكن تناوله بمفرده أو مع الحمص.

كما إنه خبز لذيذ يتناسب مع العديد من الأطباق، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مصنوع من القمح الكامل مصدرا جيدا للألياف.

لفائف هوجي

نشأت لفائف الهوجي في فيلادلفيا خلال الحرب العالمية الأولى على يد المهاجرين الإيطاليين في فيلادلفيا.

ويتميز هذا النوع من الخبز بنكهة حلوة ويشبه لفائف الساندويتش، ولكنه أكثر صلابة وكثافة.

خبز الجاودار

يعود تاريخ خبز الجاودار إلى العصور الوسطى، وهو من أوروبا الوسطى والشرقية، ويشبه أنواع الخبز التقليدية، ولكنه مصنوع من دقيق الجاودار.

ويتميز بنكهة ترابية وحامضة، مما يجعله مثاليا لعشاق الخبز المالح.

روتي

خبز مسطح هندي يؤكل مع الكاري أو الخضراوات المطبوخة، ويمكن تحضيره بدون خميرة، مما يمنحه شكلا مسطحا وقواما أكثر كثافة.

كما إنه نوع لذيذ من الخبز يمكن تناوله مع المأكولات الهندية الشهية.

خبز الفوكاشيا

خبز إيطالي لذيذ غني بالأعشاب والثوم وزيت الزيتون، كما إنه متعدد الاستخدامات ولذيذ.

لافاش، أرمينيا

يتم تقديم خبز اللافاش للعروسين في البلاد لضمان حياة من الوفرة والازدهار، ولتحضير الخبز تجتمع مجموعات من النساء لفرد العجين على وسادة مبطنة بالصوف، ويخبز بسرعة في حرارة شديدة.

