في حفل ساحر أُقيم في مركز مؤتمرات بارسيلو بونتا كانا، تُوِّجت جوهيري مولا بلقب ملكة جمال العالم في جمهورية الدومينيكان لعام 2025.

وسلمت التاج للمتوجة الجديدة مايرا ديلجادو، الحائزة على جائزة الوسائط المتعددة لمنطقة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي، وواحدة من أفضل 40 متسابقة في النسخة الثانية والسبعين من مهرجان ملكة جمال العالم الذي أُقيم في الهند، وفقا لموقع "missworld".

إطلالة جذابة لـ جوهيري مولا في الحفل



وتألقت في الحفل بإطلالة جذابة، إذ ظهرت بإطلالة ملكية مميزة، مرتدية فستان طويل بقصة الكب ومزين بتطريزات لامعة، ومنفوش من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

من هي جوهيري مولا؟



- جوهيري مولا، عارضة أزياء شهيرة.

- تبلغ من العمر 24 عاما.

- من سانتو دومينجو، الدومنيكان.

- حاصلة على شهادة في إدارة الأعمال من الجامعة الأيبيرية الأمريكية.

- كما أنها تعمل مُعلمة، وتُدير مبادرة اجتماعية بعنوان "أصوات الغد".

- تهدف المبادرة إلى تمكين الأطفال والشباب عبر تطوير المهاراتن وتعزيز الثقة بالنفس، والاستعداد لمواجهة التحديات العالمية.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم في جمهورية الدومينيكان لعام 2025، وتمكنت من الفوز باللقب بعد أن لفتت الأنظار بحضورها اللافت.

- كما أبهرت لجنة التحكيم بجمعها بين الذكاء والجمال، ما جعلها تتفوق على المتسابقات.

- ستمثل جمهورية الدومينيكان في النسخة الخامسة والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم، والمقررة إقامتها في عام 2026.

- تشارك جمهورها أخبارها ومبادراتها وإنجازاتها على مواقع التواصل.

- يتابعها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي ما يقرب من 10 آلاف متابع.

- تشتهر جوهيري بإطلالتها الساحرة والجذابة التي تخطف بها أنظار متابعيها.