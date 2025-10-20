أغرب المأكولات حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

أغلى 9 أطعمة في العالم.. بعضها يباع بأكثر من 40 ألف

مدينة تحت الماء.. أجمل 3 أماكن سياحية لا ترى إلا من القاع

في عالم الطهي، لا تتوقف الدهشة عند حدود النكهات فقط، بل تمتد إلى ما هو غير متوقع من مكونات وأشكال.

فبينما تعتمد مطابخ كثيرة على تقاليد مألوفة، تحتفظ بعض الشعوب بأطباق تقليدية غريبة قد يراها الآخرون غير قابلة للأكل، لكنها في الواقع تحظى بشعبية كبيرة في تلك المناطق.

وبحسب موقع National Geographic Travel، فإن هذه الأطعمة الغريبة غالبا ما تعود لجذور ثقافية عميقة، وتعكس قدرة المجتمعات على التكيف مع بيئتها من خلال استغلال الموارد المتاحة بطرق غير تقليدية.

فيما يلي قائمة تضم بعضا من أغرب المأكولات في العالم:

بيض الألف سنة

في الصين، يعتبر "بيض الألف سنة" أو Century Egg طبقا تقليديا يثير فضول الزوار ودهشة من يراه لأول مرة.

يصنع هذا الطبق من بيض البط أو الدجاج، ويحفظ لعدة أسابيع أو أشهر في مزيج من الطين، والرماد، والجير، والملح، ما يجعل لون البياض يتحول إلى بني داكن والصفار إلى أخضر داكن يشبه الجل.

ورغم مظهره غير المألوف، يعتبر مذاقه غنيا ومليئا بالأملاح الطبيعية، ويقدم غالبا كمقبل أو ضمن أطباق الأرز.

الفوغو "سمك المنتفخ"

في اليابان، يعد الفوغو أو السمك المنتفخ واحدا من أخطر الأطباق في العالم، إذ يحتوي على سم عصبي قاتل يعرف باسم "تيترودوكسين"، ويوجد في كبد ومبايض هذا النوع من الأسماك.

لا يسمح بطهو هذا الطبق إلا لطهاة حاصلين على ترخيص خاص بعد سنوات من التدريب الصارم.

يقدم الفوغو عادة على شكل شرائح رقيقة جدا، ويعد من أطباق الترف الياباني، حيث يعتبر أكله مغامرة بحد ذاته.

كاسو مارزو

كاسو مارزو هو جبن تقليدي ينتج في سردينيا، إيطاليا، ويعني اسمه "الجبن الفاسد".

الغرابة تكمن في احتوائه على يرقات ذباب الجبن الحية، التي تستخدم لتخمير الجبن وجعله أكثر طراوة.

وتثير الفكرة اشمئزاز الكثيرين، إلا أن السكان المحليين يعتبرونه طعاما فاخرا ذا مذاق فريد.

ورغم تحذيرات السلطات الصحية الأوروبية، لا يزال هذا الجبن ينتج ويستهلك في الخفاء ضمن بعض المناطق الريفية.

العناكب المقلية

في شوارع كمبوديا، خاصة في مدينة "سكون"، تباع العناكب المقلية كوجبة خفيفة شعبية منذ عقود.

وتطهى عناكب الرتيلاء الضخمة بعد تنظيفها، وتقلى في الزيت حتى تصبح مقرمشة، ثم تتبل بالثوم والفلفل والتوابل المحلية.

يرونها السكان غنية بالبروتين وطعاما شهيا، بينما يعتبرها السياح تجربة غريبة وشجاعة تستحق التوثيق.