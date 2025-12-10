وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي مع شيفرون

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع خافيير لاروزا، الرئيس الإقليمي لشركة "شيفرون" العالمية، سبل تعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط، وتحديدًا آليات توريد الغاز من الحقول القبرصية إلى التسهيلات المصرية، وذلك في إطار رغبة الشركة بتوسيع أنشطتها في مصر والمنطقة، وفق بيان الوزارة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن التعاون الإقليمي يحقق مصلحة كافة الأطراف، مستعرضًا المنظومة الجديدة للاتفاقيات البترولية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تتميز بمرونتها وانخفاض المخاطر الاستثمارية، مشددًا على تقديم الدعم الكامل لشركاء النجاح.

من جانبه، أشاد "لاروزا" بالتطور الذي يشهده مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدًا سعي "شيفرون" لتعزيز محفظة أعمالها والاستفادة من الإمكانات البترولية والغازية الواعدة التي تتمتع بها الدولة المصرية.

ووجه الوزير دعوة لرئيس "شيفرون" للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026.

وحضر اللقاء المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.