قال الفنان أمير المصري إنه تدرب على العزف على البيانو لتقديم شخصية أحمد في فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، حوالي شهرين.

البيانو

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي" على هامش مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "استعديت في شهرين للعزف على البيانو، وكل الشكر والفضل لدكتورة أمنية عز الدين كانت صبورة جدا معانا".

نيللي كريم

وعن مشاركة النجمة نيللي كريم في الفيلم، قال أمير "هتتفاجئوا وهتشوفوها في أكتر من مرحلة وقليل لما بنشوف فنانة ونجمة مش خايفة على شكلها هيبقى عامل إزاي، هي زي القمر بس بتتحول تماما".

العملاق

أمير المصري تم تكريمه من مجلة فارايتي تقديرا لجهوده ومشواره الفني، على هامش فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، الذي عرض له فيلم العملاق بحفل الافتتاح وفيلم القصص قبل يومين، كما نظم له جلسة حوارية تحدث خلالها عن كواليس أبرز أعماله.

فيلم القصص

تبدأ أحداث فيلم القصص عام 1967 وتستمر حتى الثمانينيات، وتدور حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة أجنبية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر.

صناع الفيلم

فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد، ديكور هند عبدالرازق حيدر، مونتاج رولاند شتوتينغر، وتصميم الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.