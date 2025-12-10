إعلان

أمير المصري لـ"مصراوي": تعلمت عزف البيانو بسبب "القصص" في شهرين

كتب : منى الموجي

01:29 م 10/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فريق فيلم القصص_3
  • عرض 6 صورة
    صناع فيلم القصص_2
  • عرض 6 صورة
    كريم قاسم وأمير المصري ونيللي كريم_5
  • عرض 6 صورة
    أمير المصري ونيللي كريم وكريم قاسم_1
  • عرض 6 صورة
    فيلم القصص_4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الفنان أمير المصري إنه تدرب على العزف على البيانو لتقديم شخصية أحمد في فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، حوالي شهرين.
البيانو
وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي" على هامش مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "استعديت في شهرين للعزف على البيانو، وكل الشكر والفضل لدكتورة أمنية عز الدين كانت صبورة جدا معانا".
نيللي كريم
وعن مشاركة النجمة نيللي كريم في الفيلم، قال أمير "هتتفاجئوا وهتشوفوها في أكتر من مرحلة وقليل لما بنشوف فنانة ونجمة مش خايفة على شكلها هيبقى عامل إزاي، هي زي القمر بس بتتحول تماما".
العملاق
أمير المصري تم تكريمه من مجلة فارايتي تقديرا لجهوده ومشواره الفني، على هامش فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، الذي عرض له فيلم العملاق بحفل الافتتاح وفيلم القصص قبل يومين، كما نظم له جلسة حوارية تحدث خلالها عن كواليس أبرز أعماله.
فيلم القصص
تبدأ أحداث فيلم القصص عام 1967 وتستمر حتى الثمانينيات، وتدور حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة أجنبية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر.
صناع الفيلم
فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد، ديكور هند عبدالرازق حيدر، مونتاج رولاند شتوتينغر، وتصميم الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.

أمير المصري عزف البيانو فيلم القصص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالمنصورة بالمرحلة الثانية
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى