كيف سيؤثر قرار الفيدرالي بخفض الفائدة على أسعار الذهب والفضة؟

قال خبراء المعادن الثمينة خلال حديثهم مع "مصراوي" إن قرار الفيدرالي بخفض الفائدة على الدولار اليوم لن يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب حيث أن الأسعار ستتحرك بشكل طفيف، وأن قوة الصعود ستتحدد بناءً على لهجة خطاب جيروم باول والتقرير المصاحب للقرار.

أما الفضة، فرأى الخبراء أن تأثير قرار الفيدرالي سيكون محدودًا أيضًا، لأن السوق قام مسبقًا بتسعير خفض الفائدة، وهو ما رفع الأسعار في الأيام الماضية.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% للمرة الثالثة على التوالي إلى 3.5% و3.75%.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب تتحرك حاليًا في اتجاه ارتفاع طفيف، مشيرًا إلى أن الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة على الدولار.

وأوضح أن التقرير المصاحب لقرار الفائدة ونبرة الخطاب ستكون العامل الحاسم في تحديد مدى الارتفاع الذي قد تسجله أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبه، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن خفض الفيدرالي للفائدة سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار، وهو ما سينعكس على أسعار الذهب بالارتفاع.

وأضاف أن تأثير القرار لن يكون عنيفًا، مؤكدًا أنه لن تحدث ارتفاعات قوية إلا في حال خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وليس 25 نقطة فقط كما هو متوقع.

وفيما يخص الفضة، قال كريم حمدان، تاجر وخبير المعادن الثمينة، إن قرار الفيدرالي لن ينعكس بشكل كبير على أسعار الفضة، لأن السوق بدأ فعليًا في تسعير خفض الفائدة مسبقًا، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن خطاب جيروم باول وطريقته ولهجته ما إذا كانت تميل للتشدد أو التيسير هي التي ستحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة سيؤدي إلى زيادة طفيفة في أسعار الفضة، متوقعًا أن يصل سعر الأوقية إلى 62 دولارًا، أي بارتفاع يقدر بنحو دولار واحد فقط.

