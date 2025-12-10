وكالات

صرح مسؤولين أمريكيين، لوكالة رويترز البريطانية، أن البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، أن القوات الأمريكية اعترضت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا واستولت عليها.

ووفقاً للمصادر المطلعة، تعد هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في التوترات بين واشنطن وكاراكاس.