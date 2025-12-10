إعلان

"كل الدعم".. حسن الرداد يوجه رسالة لـ محمد صلاح

كتب : معتز عباس

06:39 م 10/12/2025

حسن الرداد ومحمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص الفنان حسن الرداد على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

ونشر حسن صورة تجمعه بـ صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل الدعم لك يا صلاح، صنعت تاريخ عالمي لا يستطيع أحد إنكاره وعدت بالبطولات لليفربول".

ودخل صلاح في أزمة مع مدرب ليفربول إرني سلوت، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مواجهة ليدز يونايتد، إضافة إلى استبعاده من قائمة الفريق في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس.

حسن الرداد على انستجرام

اقرأ أيضا..

قبل ساعات من عرضه.. أحمد السعدني يروج لمسلسل"لا ترد ولا تستبدل"

أبو بكر شوقي يخضع لجلسة تصوير في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الفنان حسن الرداد محمد صلاح حسن الرداد يدعم محمد صلاح حسن الرداد على إنستجرام أزمة محمد صلاح مع مدرب ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالمنصورة بالمرحلة الثانية
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى