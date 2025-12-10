حرص الفنان حسن الرداد على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

ونشر حسن صورة تجمعه بـ صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل الدعم لك يا صلاح، صنعت تاريخ عالمي لا يستطيع أحد إنكاره وعدت بالبطولات لليفربول".

ودخل صلاح في أزمة مع مدرب ليفربول إرني سلوت، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مواجهة ليدز يونايتد، إضافة إلى استبعاده من قائمة الفريق في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس.

