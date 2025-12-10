المنيا - جمال محمد:

أغلقت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا أبوابها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اليوم الأول من العملية التصويتية داخل خمس دوائر كانت قد أُلغيَت نتائجها سابقًا.

وشهدت محافظة المنيا طوال اليوم إقبالًا ضعيفًا من الناخبين على لجان المدن، بينما شهدت لجان القرى ومسقط رأس المرشحين إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لعملية الاقتراع، وسط تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان.

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في إلقاء القبض على 5 متهمين بتوزيع رشاوى انتخابية وتوجيه الناخبين بمحيط اللجان في دوائر: ديرمواس، والمنيا، وأبو قرقاص، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتُجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي أُلغيت نتائجها في الجولة السابقة، وتشمل دوائر: (مركز وبندر المنيا – مغاغة والعدوة وبني مزار – أبو قرقاص – ملوي – ديرمواس).

يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.