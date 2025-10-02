ما السر وراء اختفاء توزيع الشربات في الأفراح؟

كتبت- أسماء العمدة:

منذ سنوات طويلة، كان الشربات رمزًا أساسيًا في الأفراح المصرية، لا يكتمل حفل الزفاف بدونه، إذ كان يُقدَّم للمدعوين كنوع من البركة والفرح، ومعه تتعالى الزغاريد ويُعلن عن بدء الاحتفال.

وتعليقا على ذلك، قال مصطفى شريف، الباحث في التراث المصري، اختفى هذا التقليد الشعبي تدريجيًا من معظم حفلات الزفاف، ليطرح كثيرون سؤالًا: ما السر وراء اختفاء الشربات؟

ارتبط تقديم الشربات في الثقافة المصرية بـ التعبير عن الفرح والمشاركة في المناسبات السعيدة، فكان يُقدّم في الأفراح والسبوع وحتى عند عودة الحجاج من الأراضي المقدسة.

وتابع شريف:" لكن مع تغيّر أنماط الحياة وتطور شكل الحفلات، بدأ الشربات يتراجع أمام موجة المشروبات الغازية والعصائر الفاخرة التي أصبحت أكثر انتشارًا في القاعات الحديثة والفنادق".

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في تغيير شكل الاحتفالات، إذ يسعى الكثيرون إلى الظهور بمظهر عصري وحديث، مما جعلهم يستبدلون الطقوس التقليدية مثل الشربات بمشروبات فاخرة تُناسب الصورة العامة للفخامة في الصور والفيديوهات.

وأكد، من ناحية أخرى، ارتفاع الأسعار ساهم في اختفاء عادة تقديم الشربات، خاصة مع تفضيل أصحاب الحفلات التركيز على عناصر أخرى مثل الديكور والتصوير، معتبرين أن الشربات أصبح “تفصيلًا غير ضروري.

وأختتم شريف:" رغم ذلك، لا يزال كثيرون يحنّون لتلك العادة البسيطة التي كانت تضيف لمسة من الدفء والبهجة للأفراح، معتبرين أن الشربات ليس مجرد مشروب، بل رمز للفرح الشعبي والمشاركة الإنسانية التي تميزت بها المناسبات المصرية القديمة".

