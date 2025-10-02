نهر يغلي بطول 9 كيلومترات في بيرو.. يحرق ضحاياه أحياء

في قلب غابات الأمازون المطيرة في بيرو، ينبهر العلماء والسكان المحليون على حد سواء بنهر غريب يصل درجة حرارته إلى 100°م، لدرجة أنه قادر على حرق أي كائن حي خلال ثوان معدودة.

وبحسب موقع economictimes، فإن النهر يعرف باسم شاناي-تيمبيشكا أو "النهر المغلي"، ويمتد على نحو 9 كيلومترات، ويعد النهر الحراري الوحيد المعروف في العالم.

عالم الجيولوجيا أندريس روزو من جامعة Southern Methodist في دالاس، أجرى دراسات مكثفة على النهر، وسجل درجات حرارة تصل إلى 210°ف (100°م).

ويشير روزو: "للتقريب، درجة حرارة فنجان القهوة العادي تصل إلى نحو 55°م، بينما النهر شديد السخونة لدرجة أن وضع يدك فيه قد يسبب حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة خلال ثوان".

القصة بدأت من حكايات قديمة يرويها أهل المنطقة، عن مستكشفين إسبان عاشوا تجارب غريبة في الأمازون، من أشجار عملاقة تحجب الشمس إلى مقاتلين بأسهم مسمومة، ونهر قادر على غلي الإنسان حيا.

في البداية اعتبر روزو هذه الحكايات مجرد أساطير، لكن تأكيد خالته على وجود النهر وتجربتها السباحة فيه أثار فضوله ودفعه للسفر نحو النهر، على بُعد 700 كيلومتر من أقرب مركز بركاني، للتحقق من الظاهرة.

رغم الخطر، يستخدم السكان المحليون مياه النهر المغلية في حياتهم اليومية، للطهي والشرب وحتى لاستغلال بخارها في بعض الأنشطة التقليدية.

ومع موافقة الشامان المحليين، أطلق روزو مشروع النهر المغلي، بهدف دراسة الظاهرة علميا والحفاظ عليها عبر برامج تعليمية وبحثية.

