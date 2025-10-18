غابات تتوهج في الظلام.. مشاهد طبيعية ساحرة في قلب الليل

جنة على البحر الأحمر.. صحفية بريطانية تروي تفاصيل إقامتها في شرم الشيخ

أغلى 9 أطعمة في العالم.. بعضها يباع بأكثر من 40 ألف

مدينة تحت الماء.. أجمل 3 أماكن سياحية لا ترى إلا من القاع

في أماكن نائية حول العالم، تتوهج الأرض وتتلالأ الأشجار ليلا في مشاهد ساحرة، وكأن الطبيعة تقدم عروضا ضوئية خيالية من صنعها الخاص، دون أي تدخل بشري.

هذه الظاهرة اللافتة ليست من وحي الخيال العلمي، بل حقيقة علمية تعرف باسم "الغابات المضيئة"، وتعد من أندر الظواهر الطبيعية التي أذهلت العلماء والمستكشفين على حد سواء.

ما سر هذا التوهج؟

وفقا لموقع Times of India، فإن هذه الظاهرة تعرف علميا باسم Bioluminescence أو "الضوء الحيوي"، وهي ناتجة عن تفاعل كيميائي يحدث داخل بعض الكائنات الحية مثل الفطريات، والحشرات، وحتى الكائنات الدقيقة.

ويؤدي هذا التفاعل إلى انبعاث ضوء بارد دون حرارة، يستخدم لأغراض متعددة، كجذب الحشرات لأغراض التكاثر، أو التمويه، أو كآلية دفاع.

وغالبا ما تظهر هذه الظاهرة في البيئات الرطبة مثل الغابات المطيرة والكهوف، حيث توفر الظروف المثالية لنشاط الكائنات المنتجة للضوء.

أماكن ساحرة تتوهج ليلا:

محمية "Bhimashankar" – الهند

في ولاية "ماهاراشترا"، تتألق أرض الغابات خلال موسم الأمطار بفعل فطر مضيء من نوع Mycena، ينبعث منه ضوء أخضر خافت، ما يجعلها مقصدا فريدا لعشاق الطبيعة والمصورين.

كهوف "وايتومو" – نيوزيلندا

داخل هذه الكهوف العميقة، تتدلى يرقات مضيئة تعرف بـ Glowworms من الأسقف، لتخلق مشهدا فريدا من نوعه أشبه بسماء مرصعة بالنجوم.

غابات "شيكوكو" – اليابان

تشتهر هذه الغابات بوجود نوع نادر من الفطريات المضيئة Mycena lux-coeli، الذي يضيء الأرض بضوء أخضر باهت خلال الليالي الرطبة.

غابة "Melba Gully" – أستراليا

واحدة من أقدم الغابات المطيرة في البلاد، وتحتضن مستعمرات كثيفة من اليراعات المضيئة، لتقدم مشهدا بصريا ليليا يبدو وكأنه لوحة فنية مضيئة مستوحاة من لوحات فان جوخ.

غابات الأمازون – البرازيل

في قلب الأمازون، تنتشر فطريات مضيئة تنمو على الأخشاب المتحللة وجذوع الأشجار، لتضفي توهجا خافتا يزيد من غموض وجمال هذه الغابات البكر.

اقرأ أيضا:

مسنة تبتلع 8 ضفادع حية بحثا عن الشفاء.. والنهاية صادمة

أبكت الملايين.. لبنانية تمشي لأول مرة بعد 10 سنوات من الشلل (فيديو)

من الطفولة إلى الأنوثة.. هكذا أصبحت أجمل فتاة في العالم بعمر الـ24

في مواجهة غلاء المهور.. ما قصة الفضة المطلية بالذهب؟

أكبر نجفة في العالم.. 50 طنًا من الفخامة تتلألأ في قلب القاهرة



