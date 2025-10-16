فقاعات غريبة.. خطة لبناء منازل زجاجية على سطح القمر

في خطوة غير مسبوقة نحو تحويل الخيال العلمي إلى واقع، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن خطة طموحة لبناء مستوطنات بشرية على سطح القمر داخل فقاعات زجاجية شفافة مصنوعة من غباره نفسه.

الفكرة، التي تمولها الوكالة ضمن برنامجها للأبحاث الابتكارية المتقدمة (NIAC)، قد تمثل نقلة ثورية في مفهوم "العيش خارج الأرض"، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستيطان البشري في الفضاء، وفقا لموقع "ديلي ميل".

تعتمد الفكرة على تقنية تقوم بجمع حبيبات الزجاج الدقيقة الموجودة في تربة القمر – أو ما يُعرف بـ"الريجوليث" – ثم إذابتها باستخدام أفران ذكية تعمل بالموجات الدقيقة، لتتحول إلى فقاعات ضخمة من الزجاج الصلب قادرة على احتضان البشر في بيئة محكمة ومستدامة.

وتقول شركة Skyeports الأمريكية للهندسة الفضائية، صاحبة الابتكار، إنها أثبتت إمكانية نفخ كرات زجاجية صغيرة من الغبار القمري في تجارب مخبرية، وتسعى الآن لتوسيع نطاقها إلى "فقاعات" يمكن أن تمتد بين 300 و500 متر عرضًا لتصبح منازل كاملة لرواد الفضاء.

زجاج ذكي يُصلح نفسه

ويتميز الزجاج القمري المقترح بأنه مكوَّن من بوليمرات قادرة على إعادة تنظيم نفسها عند تعرضها لتشققات أو صدمات ناتجة عن النيازك الدقيقة أو زلازل القمر.

كما يمكن تزويد هذه الفقاعات بألواح شمسية لتوليد الطاقة، وتهيئتها لتضم أنظمة للزراعة الداخلية تسمح بزراعة النباتات وإنتاج الأكسجين، مما يجعلها بيئة صالحة للحياة طويلة الأمد.

مدن زجاجية متصلة بجسور

يأمل الدكتور مارتن برموديز، الرئيس التنفيذي لشركة Skyeports، أن يرى يومًا مدنًا كاملة من الفقاعات الزجاجية المتصلة بجسور شفافة تمتد على سطح القمر، قائلاً: "لن نتمكن من تكرار كوكب الأرض، لكن يمكننا الاقتراب كثيرًا من ذلك.. وربما نضع هذه المدن في المدار يومًا ما".

ومن المقرر أن تُجرى أولى التجارب في غرفة تفريغ حراري في يناير المقبل، على أن تُختبر التقنية لاحقًا في بيئة منعدمة الجاذبية داخل محطة الفضاء الدولية، تمهيدًا لتجربتها على سطح القمر خلال مهمات "أرتيميس" التي تخطط "ناسا" لإطلاقها بين عامي 2027 و2028.

ويرى خبراء "ناسا: أن البناء في موقعه مباشرة باستخدام مواد القمر نفسها سيوفر مليارات الدولارات كانت ستنفق على شحن المواد من الأرض، ويجعل الاستيطان القمري أكثر واقعية واستدامة.

بداية عصر جديد

وقال كلايتون تيرنر، من مديرية تقنيات الفضاء في ناسا: "الخطوات التالية في استكشاف الفضاء تعتمد على الابتكار، هذه الفكرة قد تغيّر جذريًا طريقة بناء البيئات الفضائية وتفتح آفاقًا جديدة للحياة خارج كوكبنا".

وبينما تستعد "ناسا" لإعادة الإنسان إلى القمر ضمن برنامج "أرتيميس"، يرى العلماء أن هذه الفقاعات الزجاجية قد تكون الخطوة الأولى نحو بناء قرى فضائية بحلول عام 2035، حيث يتحول الغبار القمري إلى ملاذٍ مضيء يعكس حلم البشرية القديم في السكن بين النجوم.

