نمر يتجول داخل فندق ويسبب حالة فوضى "فيديو"

في واقعة غير متوقعة وتحولت من هدوء إلى فوضى، شهد أحد فنادق مدينة كوتاجيري الهندية حادثة اقتحام مفاجئ لنمر بري لقاعه الطعام، مما أثار رعب نزيل كان يجلس بمفرده في المكان.

بحسب موقع Newsflare، كان الرجل في الـ29 من سبتمبر يتناول طعامه بهدوء عندما بدأت القطة الأليفة القريبة منه بالركض بسرعة نحو الخارج، ما أثار انتباهه وأثار ذعره لاحقا بعد أن تبين أن سبب الفزع هو نمر ضخم تسلل إلى القاعة في محاولة لمطاردة القطة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة دخول النمر إلى المكان بسرعة، في حين بدا الرجل مذهولا للحظة قبل أن ينهض ويهرع خارج القاعة طلبا للأمان.

ولم توضح اللقطات ما حدث بعد ذلك مباشرة، لكن وكالة "أسوشيتد برس" أكدت أن الرجل والقطة نجيا من الحادثة دون أية إصابات.

إنقاذ نمر مصاب في البرازيل

في حادثة مشابهة، أعلنت السلطات في ولاية أمازوناس البرازيلية عن إنقاذ نمر آخر كان يعاني إصابات نتيجة طلقات نارية، بعدما عثر عليه يعاني في مياه نهر "ريو نيغرو"، أحد روافد نهر الأمازون الشهير.

وأوضحت الشرطة العسكرية أنها استخدمت جهاز تعويم لمساعدة الحيوان المصاب على الخروج من المياه، حيث استقبله فريق طبي من جامعة أمازوناس الفيدرالية وهيئة حماية الحيوان المحلية.

وبعد فحص النمر، تبين إصابته بعدة طلقات نارية، فتم نقله إلى مركز بيطري لتلقي العلاج والرعاية المكثفة.

