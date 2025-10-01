بينها «باب الجحيم».. أغرب 24 منظرا طبيعيا في العالم

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال جنوب لبنان 2025.. من هي ريم حوراني؟

كتب- أحمد الضبع:

رغم عظمة ما صنعه الإنسان من معالم تاريخية وأيقونات معمارية، تبقى الطبيعة وحدها صاحبة اليد العليا في إبداع مشاهد تأسر الأنظار وتحير العقول.

وفي تقرير نشرته شبكة «سي إن إن»، استعرضت أبرز 24 موقعًا طبيعيًا يوصف بأنه من الأكثر غرابة وإثارة على كوكب الأرض، تتنوع بين جبال ملونة، وبحيرات وردية، وحفر مشتعلة منذ عقود، ومشاهد تكاد تبدو من عوالم أخرى.

24 مناظر طبيعية تعد من الأكثر غرابة وإثارة على وجه الأرض

1- وادي كينغلي، ساسكس – المملكة المتحدة

أشجار الطقسوس الملتوية والقديمة التي يعود عمر بعضها إلى ألفي عام.

2- منتزه تشانغيه دانكسيا الجيولوجي – الصين

المعروف باسم «جبال قوس قزح»، طبقات صخرية ملونة نتاج ملايين السنين من النشاط الجيولوجي.

3- حفرة غاز دارفازا – تركمانستان

المعروفة بـ «باب الجحيم»، مشتعلة منذ أكثر من نصف قرن بفعل انهيار جيب غازي.

4- مداخن الجنيات – تركيا

تكوينات صخرية غريبة في كابادوكيا، وتحتها كهوف استخدمها المسيحيون الأوائل.

5- طريق العمالقة – أيرلندا الشمالية

أعمدة بازلتية تعود إلى ملايين السنين، ارتبطت بأساطير العمالقة.

6- صخور موراكي – نيوزيلندا

صخور كروية ضخمة على شاطئ كويكوهي، تشكلت قبل 5 ملايين عام.

7- الحفرة الزرقاء العظيمة – بليز

حفرة بحرية بقطر 300 متر وعمق 125 مترًا، جزء من الحاجز المرجاني.

8- نهر كانيو كريستاليس – كولومبيا

المعروف بـ «نهر الألوان الخمسة»، يتحول إلى لوحة زاهية بين مواسم الأمطار والجفاف.

9- ديد فلي – ناميبيا

سهل قاحل يضم أشجارًا ميتة منذ 900 عام وسط أعلى الكثبان الرملية في العالم.

10- تلال الشوكولاتة – الفلبين

1268 تلة مخروطية تتحول إلى اللون البني في موسم الجفاف.

11- بركان كيلاويا – هاواي

واحد من أكثر براكين العالم نشاطًا، ثورانه شبه مستمر.

12- بحيرة هيلير – أستراليا

البحيرة الوردية الشهيرة على جزيرة ميدل، لونها ناتج عن الطحالب والبكتيريا.

13- برج الشياطين – وايومنغ – الولايات المتحدة

تلة صخرية شاهقة بارتفاع 385 مترًا، مقدسة لدى قبائل أمريكية أصلية.

14- دالول – إثيوبيا

واحدة من أشد المناطق حرارة على الأرض، بألوان جيولوجية زاهية.

15- عين الصحراء (هيكل ريشات) – موريتانيا

تكوين صخري دائري قطره 40 كيلومترًا، يُرى بوضوح من الفضاء.

16- وحوش الثلج – جبل زاو، اليابان

أشجار متجمدة تتحول إلى أشكال غريبة بفعل الثلوج والرياح السيبيرية.

17- وادي القمر – الأرجنتين

منطقة صخرية قاحلة تشبه سطح القمر، تُعرف أيضًا بمنتزه إيشيجوالاستو.

18- منحدرات فيرمليون – أريزونا، الولايات المتحدة

جروف حمراء ضخمة تمتد على 48 كيلومترًا وتبلغ ارتفاعاتها 3000 قدم.

19- حقل هاوكادالور الحراري – أيسلندا

موقع ينابيع حارة نشط منذ عام 1294، يضم نافورات مائية شهيرة.

20- كهوف ترولكيركا – النرويج

كهوف من الحجر الجيري بداخلها شلالات وبرك مائية لامعة.

21- برايس كانيون – يوتا، الولايات المتحدة

مشهد فريد من الأعمدة الصخرية الحمراء والبيضاء الممتدة لأميال.

22- البحر الميت – الأردن/إسرائيل

أخفض نقطة على سطح الأرض وأكثر ملوحة من البحر بتسع مرات.

23- بحيرة سبوتيد – كندا

بحيرة تتشكل فيها بقع ملونة خلال الصيف بفعل الأملاح المعدنية.

24- شلالات الدم – القارة القطبية الجنوبية

تتدفق بلون قرمزي نتيجة أكاسيد الحديد في المياه المالحة المتجمدة.