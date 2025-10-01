"مقبرة 6 نجوم" تثير الجدل.. تصميم فاخر يضاهي المنتجعات السياحية

كتبت- أسماء العمدة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، بعدما أظهر مقبرة بتصميم فاخر أشبه بمنتجع سياحي، تزيّنها مساحات خضراء وزهور وأماكن جلوس مضاءة بطريقة فخمة، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقتها وموقعها، وسط موجة من التعليقات الساخرة.

صاحب الفيديو علق ساخرا: "اتمنيت أموت لما شوفت الأضواء والمساحات الخضراء والقعدة، ورد واستوديو عند الأموات، دي شكلها أحسن من غرفتي".

وسرعان ما تصدّر الفيديو التريند، ليتفاعل معه المتابعون بتعليقات طريفة، منها: "الموتى قاعدين في منتجع"، و"جزيرة الورد.. بس للراحلين"، فيما كتب آخر: "ده المعنى الحقيقي لجملة لا تغرك المظاهر"، بينما علق شخص آخر مازحًا: "لما تحسد كل الناس وماتلاقيش حد.. تقوم تحسد الموتى".

وبحسب ناشري الفيديو، أطلق عليها البعض اسم "مقبرة 6 نجوم" نظرًا لتصميمها المترف وإضاءتها الفاخرة وإطلالتها التي وصفها المتابعون بأنها تفوق المنتجعات السياحية.

