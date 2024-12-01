25 صورة لأغرب فنادق في العالم.. لن تتخيل شكلها

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من وجود الكثير من الفنادق التقليدية في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يوجد فنادق غريبة في تصميمها وموقعها.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" لكم أغرب فندق بالعالم، وفقا لموقع "vacaystories".

أجنحة سكايلودج أدفينتشر، بيرو

يقع هذا الفندق على شكل كبسولة فضائية معلقة على ارتفاع 400 قدم في مدينة كوزكو في جبال الأنديز.

فندق مانتا، تنزانيا

فندق عائم تحت الماء ويعد الأول من نوعه في أفريقيا، ويقع على ساحل جزيرة بيمبا، ويمكن للضيوف النوم في غرفة تحت الماء ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك.

فندق الجليد، السويد

يقع في كيرونا شمال السويد ومصنوع بالكامل من الجليد والثلج، ويتم إعادة بنائه كل عام، وهو أول فندق جليدي في العالم، ويمكن للضيوف النوم على أسرّة جليدية.

كونراد المالديف جزيرة رانغالي، جزر المالديف

فندق تحت الماء بجدران زجاجية، ويوفر إطلالات رائعة على المحيط.

فندق الشجرة

يقع فندق الشجرة في قرية هارادز بالسويد ويحتوي على غرف معلقة على ارتفاع يتراوح من 4 إلى 6 أمتار فوق سطح الأرض، ويضم أيضا 8 غرف.

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