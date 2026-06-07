قال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم نحو 15 موقعًا بين برج العرب والإسكندرية، في إطار جولة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

وأضاف موسى أن الجولة تضمنت تفقد المرحلة الأولى لمصنع النقل السككي، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم إنشاء مصنعين لصناعة القطارات في مصر، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في إنشاء مدينة أبو قير الجديدة شرق الإسكندرية وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المدينة ستضم ميناء عالمي قادر على استقبال أكبر سفن العالم، ليصبح أكبر ميناء بالبحر المتوسط.

وأشار الإعلامي إلى أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء كورنيش جديد بطول 10 كيلومترات يوازي الكورنيش الحالي في الإسكندرية، ليكون إضافة مهمة للسياحة والتجارة واللوجيستيات.

وشدد موسى على أن هذه المشروعات تأتي رغم التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون على دراية بكيفية عمل الدولة ومتابعة حجم الإنجازات التي تتحقق على الأرض.

وأكد أن هذه المشروعات ستعزز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي وسياحي عالمي، وستسهم في دعم حركة التجارة الدولية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.