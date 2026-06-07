إعلان

أحمد موسى: أبو قير الجديدة تضم ميناءً عالميًا هو الأكبر بالبحر المتوسط

كتب : داليا الظنيني

08:38 م 07/06/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم نحو 15 موقعًا بين برج العرب والإسكندرية، في إطار جولة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

وأضاف موسى أن الجولة تضمنت تفقد المرحلة الأولى لمصنع النقل السككي، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم إنشاء مصنعين لصناعة القطارات في مصر، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في إنشاء مدينة أبو قير الجديدة شرق الإسكندرية وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المدينة ستضم ميناء عالمي قادر على استقبال أكبر سفن العالم، ليصبح أكبر ميناء بالبحر المتوسط.

وأشار الإعلامي إلى أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء كورنيش جديد بطول 10 كيلومترات يوازي الكورنيش الحالي في الإسكندرية، ليكون إضافة مهمة للسياحة والتجارة واللوجيستيات.

وشدد موسى على أن هذه المشروعات تأتي رغم التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون على دراية بكيفية عمل الدولة ومتابعة حجم الإنجازات التي تتحقق على الأرض.

وأكد أن هذه المشروعات ستعزز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي وسياحي عالمي، وستسهم في دعم حركة التجارة الدولية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى أبو قير الجديدة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"سقوط مفاجئ".. إلغاء مباراة الدنمارك الودية أمام أوكرانيا بسبب إصابة كريستيان
رياضة عربية وعالمية

"سقوط مفاجئ".. إلغاء مباراة الدنمارك الودية أمام أوكرانيا بسبب إصابة كريستيان
بعد تخفيف الحكم في قضية التزوير.. إخلاء سبيل "يسرا ويمنى" بأسيوط
أخبار المحافظات

بعد تخفيف الحكم في قضية التزوير.. إخلاء سبيل "يسرا ويمنى" بأسيوط
"35 حالة لكل 100 ألف مولود".. وزير الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات
أخبار مصر

"35 حالة لكل 100 ألف مولود".. وزير الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات
بعد تداول سيرتها الذاتية على أنها زوجة خالد سرحان.. همسة إمام تعلق: "غرائب
زووم

بعد تداول سيرتها الذاتية على أنها زوجة خالد سرحان.. همسة إمام تعلق: "غرائب
لماذا أجرى ترامب مقابلة تلفزيونية في "الحظيرة"؟
شئون عربية و دولية

لماذا أجرى ترامب مقابلة تلفزيونية في "الحظيرة"؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب
محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية