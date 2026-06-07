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"قريبون جدا".. ترامب يكشف صيغة الاتفاق النووي الذي يريد توقيعه مع إيران

كتب : محمود الطوخي

07:58 م 07/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران وأمريكا قريبتان جدًّا من توقيع معاهدة تنهي الأزمات الراهنة، مشيرا إلى أنه يضغط على طهران للمضي قدما في التخلي عن طموحاتها النووية لضمان عدم استئناف حرب إيران.
وأوضح ترامب في مقابلة مع برنامج "لقاء مع الصحافة" على شبكة "إن بي سي نيوز"، أن هناك بضع نقاط خلافية لا تبدو كبيرة حيث أقر الجانب الإيراني بحقيقة أنهم لن يمتلكوا أسلحة نووية.
وأشار ترامب، إلى وجود بند سابق كان ينص على أنهم لن يطوروا أسلحة نووية وهو ما كان محل رضا الجميع باستثنائه هو شخصيا.

شروط ترامب في الاتفاق النووي

وكشف الرئيس الأمريكي عن صيغة الاتفاق النووي الذي يرغب في إبرامه مع طهران، موضحا أنه يريد نصا إضافيا لضمان عدم قيام طهران بالالتفاف على الاتفاق.
وأعلن ترامب، رغبته في إدراج كلمات محددة تمنع الشراء أو الابتياع أو الاستحواذ، مؤكدا أن هذه الأفعال لا تندرج تحت مفهوم التطوير ولذلك يجب وضعها لضمان عدم امتلاكهم الحق في التطوير أو الشراء أو الاستحواذ أو الابتياع.
وذكر الرئيس الأمريكي، أن الإيرانيين قاوموا هذا المطلب قليلا في البداية ثم تراجعوا عن تلك المقاومة بعد ذلك.

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دونالد ترامب حرب إيران صيغة الاتفاق النووي

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