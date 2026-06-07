قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القيادة الإيرانية الجديدة تتسم بالعقلانية والذكاء الشديد وذلك بعد العمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وكبار مساعديه.

وأوضح ترامب في مقابلة على شبكة "إن بي سي نيوز"، أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي تولى المسؤولية خلفا لوالده، مؤكدا أن الزعيم الجديد أصبح جزءا أساسيا من عملية الموافقة على أي اتفاق محتمل يخص حرب إيران وأمريكا.

موقف مجتبى خامنئي من حرب إيران

وأعرب ترامب، عن انفتاحه الكامل لإجراء محادثات مباشرة مع المرشد الأعلى الجديد، مشيرا إلى استعداده للقيام بذلك إذا كانت لدى الطرف الآخر رغبة مماثلة رغم أنه لم يتحدث معه بشكل مباشر حتى الآن.

وقارن الرئيس الأمريكي بشكل إيجابي بين مجتبى خامنئي ووالده الراحل، واصفا إياه بأنه أصغر سنا وأكثر عقلانية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الزعيم الجديد مجتبى خامنئي مصاب بجروح بليغة للغاية ومع ذلك فإنه يظهر شجاعة واضحة في التفكير بمستقبل البلاد وتجنب استئناف حرب إيران.

آفاق الحوار بين إيران وأمريكا

وأكد ترامب، أن الكثير من الناس في حال تعرضهم لإصابات خطيرة لن ينشغلوا بملفات سياسية معقدة مثل كيفية إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، بل ستشغل عقولهم أمور أخرى وهو ما يبرز تميز مجتبى خامنئي في هذه المرحلة الحرجة.

ورفض الرئيس الأمريكي الإفصاح بشكل قاطع عما إذا كان يعرف الموقع الدقيق للزعيم الإيراني الحالي أو ما إذا كان يتواجد داخل الأراضي الإيرانية، مكتفيا بالقول إنه لا يريد تأكيد معرفته بمكانه لكنه أشار إلى وجود احتمالية كبيرة بأنه يعرف موقعه بالفعل.