يضم عالم البحار العديد من الكائنات الغريبة التي تتمتع بصفات فريدة، ومن بين هذه المخلوقات الروبيان، الذي يمتلك تركيبا جسديا غير مألوف، إذ يقع قلبه في رأسه، إضافة إلى مجموعة من الخصائص التي تجعله واحدا من أكثر الكائنات البحرية غرابة.

قلب الروبيان داخل رأسه

وفقا لموقع "indiatimes"، من أغرب الحقائق العلمية عن الروبيان أن قلبه يقع داخل منطقة الرأس، على عكس معظم الحيوانات الأخرى، ويرجع ذلك إلى امتلاكه جهازا دوريا مفتوحا، حيث لا ينتقل الدم عبر شبكة مغلقة من الأوردة والشرايين، بل يتحرك بحرية داخل تجاويف الجسم.

ويقوم القلب بضخ الدم من منطقة الرأس ليصل إلى مختلف أجزاء الجسم، مثل الأرجل وقرون الاستشعار، ما يساعد على توزيع الأكسجين والعناصر الغذائية بكفاءة.

تكيف مثالي مع طبيعة جسمه

ورغم أن وجود القلب في الرأس قد يبدو أمرا غريبا، فإنه يمثل تكيفا مثاليا مع التركيب الجسدي للروبيان، بفضل جهازه الدوري، يسمح هذا الموقع بتدفق السوائل الحيوية اللازمة لعمليات التنفس والتغذية بشكل أكثر فاعلية.

كيف يحمي الروبيان نفسه من المخاطر؟

لا تتوقف غرابة الروبيان عند موقع قلبه فقط، بل يمتلك أيضا هيكلا خارجيا صلبا يعمل كدرع واق يحمي جسمه من المفترسات والعوامل البيئية المختلفة، إضافة إلى التكيف مع بيئات بحرية متعددة، سواء في المياه الساحلية الضحلة أو في أعماق المحيطات.

دور أدوات الاستشعار الطبيعية في حياته

يتميز أيضا بامتلاكه أدوات استشعار متطورة تعمل كأجهزة استشعار دقيقة للغاية، تمكنه من اكتشاف التغيرات المحيطة به، ورصد الحركة والمواد الكيميائية والاهتزازات في المياه، ما يمنحه القدرة على تجنب الأخطار والعثور على الغذاء حتى في البيئات المائية محدودة الرؤية.

كيف يرى الروبيان العالم من حوله؟

يمتلك الروبيان عيونا مركبة تتكون من عدد كبير من الوحدات البصرية الصغيرة، ما يمنحه مجال رؤية واسعا وقدرات بصرية استثنائية.

وتتيح له هذه العيون رؤية أطياف متعددة من الضوء، مثل الأشعة فوق البنفسجية، الأمر الذي يساعده على رصد الحيوانات المفترسة والتفاعل مع بيئته بكفاءة أكبر.

جهاز دوري بسيط يؤدي وظائف معقدة

على الرغم من بساطة الجهاز الدوري لدى الروبيان مقارنة بالفقاريات، فإنه يؤدي وظائف حيوية لا غنى عنها، فهو مسؤول عن نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأنسجة المختلفة، كما يسهم في مقاومة العدوى والمساعدة على التئام الجروح عند الإصابة.

لماذا يعد الروبيان من أكثر الكائنات البحرية غرابة؟

الروبيان مثالا مبهرا على التنوع الحيوي في البحار، إذ يجمع بين قلب موجود في الرأس، وهيكل خارجي قوي، وقرون استشعار شديدة الحساسية، وعيون متطورة تمنحه رؤية استثنائية، ليبقى واحدا من أكثر الكائنات البحرية إثارة للدهشة في عالم الطبيعة.

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