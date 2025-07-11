كيف يؤثر العيش في الطبيعة الخضراء على صحة طفلك؟

أفادت دراسة حديثة من جامعة إلينوي بأن الوصول إلى الطبيعة يحسن الصحة البدنية والعقلية للطفل، وهو أمر حيوي لنموه الاجتماعي والعاطفي.

بحثت الدراسة تأثير المساحات الخضراء والهياكل الخارجية القريبة من منازل الأسر على الأداء التنفيذي لدى الأطفال الصغار، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

أهمية البيئة المحيطة بالمنزل

ركزت سامانثا إيوينسكي، الباحثة الرئيسية، على كيفية تفاعل المساحات الخضراء والهياكل الخارجية، مثل العشب، الأشجار، صناديق الرمل، الشرفان من مسكن الأسرة في التأثير على الوظائف المعرفية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحديداً قبل بلوغهم العام الثاني.

استخدمت الدراسة بيانات 435 عائلة، وشمل البحث عائلات في أنواع سكن متنوعة، من شقق ومنازل فردية ومزارع.

الأشجار وصناديق الرمل.. تعزيز الوظيفة التنفيذية

ركزت إيوينسكي على تأثير المساحات الخضراء وديناميكيات الأسرة على الوظيفة التنفيذية للأطفال، وهي العمليات المعرفية الأساسية للسلوك التكيفي.

أظهرت النتائج أن وجود أشجار، أو صندوق رمل، أو مساحة تخزين خارجية بجوار المنزل قبل سن الثانية يرتبط بتحسن الوظيفة التنفيذية لدى الأطفال في سن الرابعة.

توفر الأشجار وصناديق الرمل فرصًا للتفاعل الحسي كجزء من بيئة اللعب الطبيعية، بينما قد تشير مساحات التخزين الخارجية إلى توفر ألعاب تشجع على الأنشطة الخارجية، كما ارتبط وجود منطقة جلوس خارجية والعيش في مزرعة بتحسن الوظيفة التنفيذية، ربما بسبب تعزيز التواصل الاجتماعي.

الفوضى المنزلية

وجد الباحثون أن المساحات الخضراء الكبيرة مرتبطة بانخفاض الفوضى المنزلية، ما يشير إلى أن الأنشطة العائلية في الطبيعة قد تكون منعشة لكل من الأطفال والبالغين.

في حين ارتبطت الفوضى المنزلية بانخفاض الكفاءة التنفيذية في سن الثانية والرابعة، إلا أن زيادة الفوضى في المراحل المبكرة أدت بشكل مفاجئ إلى تحسن في الكفاءة الاقتصادية في سن الرابعة، ما يشير إلى تطور المرونة لدى الأطفال.

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