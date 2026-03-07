كشفت تقارير صحفية دولية عن الكواليس التقنية لعملية استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدة أن سلاح الجو الإسرائيلي اعتمد على صاروخ بالستي من نوع خاص يتمتع بقدرات تكنولوجية فائقة مكنته من تجاوز كافة منظومات الدفاع الجوي.

كيف باغت "الرمح الأزرق" الدفاعات الإيرانية؟

أفادت صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية أن الهجوم الذي استهدف العاصمة الإيرانية وأدى إلى مقتل خامنئي، نُفذ بواسطة صاروخ "Blue Sparrow" أو ما يُعرف بـ "الرمح الأزرق".

وأشارت الصحيفة إلى أن القوة الضاربة لهذا الصاروخ تكمن في مساره غير التقليدي؛ حيث يمتلك القدرة على التحليق في الفضاء الخارجي (خارج الغلاف الجوي) قبل أن ينقض مجدداً نحو هدفه بسرعة هائلة، مما يجعله "شبحاً" في رادارات أنظمة الاعتراض التي تجد صعوبة بالغة في تتبعه أو تدميره.

سرعة تفوق الصوت ومواصفات مرعبة

أوضح التقرير أن الصاروخ يدخل مرحلة "الهبوط" بسرعات جنونية تفوق سرعة الصوت بعدة أضعاف، وهو ما يقلص النافذة الزمنية المتاحة لأي دفاعات جوية لمحاولة التصدي له، أما عن مواصفاته الفنية، فتتضمن: الطول: حوالي 6.5 متر، الوزن: قرابة 1.9 طن، المدى العملياتي: يصل إلى 2000 كيلومتر.

من "هدف تدريبي" إلى سلاح هجومي فتاك

أشارت الصحيفة إلى مفارقة مثيرة في تاريخ هذا السلاح؛ فقد طُوّر صاروخ "الرمح الأزرق" في الأصل ليكون "هدفاً بالستياً" لاختبار كفاءة أنظمة الدفاع الجوي، إلا أنه خضع لتعديلات جذرية لاحقاً ليتحول إلى صاروخ هجومي بعيد المدى.

وفي سياق متصل، تم العثور على حطام وبقايا يُعتقد أنها تعود لهذا الصاروخ في مناطق بغرب العراق، مما يرجح مساره الجوي الذي سلكه قبل اختراق الأجواء الإيرانية وصولاً إلى هدفه النهائي.