تعهدت إيران بتقديم رد حاسم وصارم تجاه أي أعمال عدوانية تنطلق من القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وذلك في أعقاب حالة من الجدل أثارتها تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان، والتي قدم فيها اعتذاراً لدول الخليج العربي مؤكداً رغبة بلاده في وقف استهداف الجيران ما لم تتعرض لهجوم.

توضيح رئاسي: الرد سيستهدف القواعد الأمريكية

بعد ساعات من خطاب بزشكيان، أصدر مكتب نائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية "توضيحاً" حاسماً رداً على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران "استسلمت" لجيرانها، وجاء في البيان: "سنرد بحزم على أي عدوان ينطلق من القواعد الأمريكية في المنطقة".

وأكد البيان أن رسالة الرئيس بزشكيان واضحة؛ وهي أنه إذا لم تتعاون دول المنطقة مع الهجمات الأمريكية ضد إيران، فإن طهران لن تستهدف تلك الدول، مشدداً على أن "العدو" الحقيقي هو التواجد العسكري الأمريكي.

بزشكيان: "سندافع عن أنفسنا حتى الرمق الأخير"

وفي محاولة لتوضيح موقفه عبر منصة "إكس"، أكد الرئيس بزشكيان في وقت سابق من اليوم، أن سعي إيران لعلاقات ودية مع جيرانها "لا ينفي حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها" ضد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال بزشكيان في تدوينته: "سنصمد ونقاوم حتى آخر قطرة من حياتنا للدفاع عن وطننا، نحن لم نهاجم الدول الصديقة والمجاورة، بل استهدفنا القواعد والمنشآت والأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة".

ترامب يشعل الجدل السياسي ويستغل تصريحات بزشكيان

تأتي هذه الردود الإيرانية المتسارعة بعد أن استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة الاعتذار في خطاب بزشكيان، معتبراً إياها دليلاً على تراجع القوة الإيرانية وخضوعها للضغوط الدولية، وهو ما سارعت طهران لنفيه عبر التأكيد على جاهزيتها العسكرية لضرب المصالح الأمريكية في حال نشوب أي صراع مباشر.