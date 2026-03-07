إعلان

محافظ المنيا: جاهزون لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب : جمال محمد

04:41 م 07/03/2026

اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إن حصول عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة على الاعتماد وتجديد الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعكس الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

4 مستشفيات جديدة تحصل على الاعتماد

وأوضح المحافظ أن مركز أورام المنيا حصل على تجديد الاعتماد المبدئي، كما تم منح الاعتماد المبدئي لكلٍ من مستشفى علاج الأورام بسمالوط، ومستشفى العدوة المركزي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، وذلك بعد استيفاء معايير الجودة والاشتراطات الفنية المعتمدة.

المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية

وأشار محافظ المنيا إلى أن هذه الاعتمادات تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُعد محافظة المنيا أولى المحافظات المستهدفة بها، ويبدأ التشغيل التجريبى للمنظومة فى محافظة المنيا اعتباراً من شهر أبريل المقبل، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا اللواء عماد كدواني مركز أورام المنيا مستشفى علاج الأورام بسمالوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام
جنة الصائم

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
"كوفية الزمالك".. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته (صورة)
رياضة محلية

"كوفية الزمالك".. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته (صورة)
بحثًا عن طيار مفقود.. قوة "الكوماندوز" الإسرائيلية تقتل العشرات على الحدود
شئون عربية و دولية

بحثًا عن طيار مفقود.. قوة "الكوماندوز" الإسرائيلية تقتل العشرات على الحدود
الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يشددان على أهمية احتواء التصعيد في المنطقة
أخبار مصر

الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يشددان على أهمية احتواء التصعيد في المنطقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان