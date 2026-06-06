الأنيميا أو فقر الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، وتحدث نتيجة نقص عدد خلايا الدم الحمراء السليمة المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وقد تتطور في بعض الحالات إلى مرحلة حادة تظهر أعراضا واضحة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة، "healthline"، فإن هناك عدة علامات قد تشير إلى الإصابة بالأنيميا الحادة، من بينها الآتي:

الإرهاق الشديد والمستمر

يعتبر التعب والإجهاد من أكثر أعراض الأنيميا شيوعا، حيث يؤدي نقص الأكسجين الواصل إلى الأنسجة إلى الشعور بالإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة.

شحوب الجلد

قد يلاحظ المصاب بالأنيميا الحادة تغيرا في لون البشرة لتصبح أكثر شحوبا، خاصة في الوجه وداخل الجفون والأظافر، نتيجة انخفاض مستويات الهيموجلوبين في الدم.

ضيق التنفس

عندما تنخفض قدرة الدم على نقل الأكسجين، يضطر الجسم إلى بذل مجهود أكبر أثناء التنفس، ما قد يسبب الشعور بضيق النفس حتى عند القيام بأنشطة بسيطة.

الدوخة والصداع



يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ إلى الشعور بالدوار أو الصداع المتكرر، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ أو بذل مجهود بدني.

سرعة ضربات القلب

يحاول القلب تعويض نقص الأكسجين عن طريق ضخ الدم بشكل أسرع، ما قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب أو الشعور بالخفقان.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت لفترة طويلة أو ازدادت شدتها، إذ قد تكون مؤشرا على الإصابة بالأنيميا الحادة أو مشكلة صحية أخرى تتطلب التشخيص والعلاج المناسب.

اقرأ أيضا:

كيف تحمي نفسك من نقص الحديد؟.. نصائح لا تتجاهلها



تعاني فقر الدم؟.. إليك الطريقة المثالية لتناول مكملات الحديد



دون أدوية.. 5 خضروات وفواكه تقيك من الأنيميا وفقر الدم