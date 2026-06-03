يعتمد مرضى السكري بشكل كبير على النظام الغذائي للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل المضاعفات الصحية، لذلك يحذر الأطباء من بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تسبب ارتفاعات سريعة في الغلوكوز وتؤثر سلبا على الصحة العامة.

وبحسب موقع Lenta.ru، قالت الدكتورة صوفيا تساتوريان أخصائية الغدد الصماء، ان الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة تعد من أكثر الخيارات خطورة على مرضى السكري.

لماذا تعد الحلويات خطيرة على مرضى السكري؟

توضح الطبيبة أن السكر والحلوى والشوكولاتة والمربى والعسل والمعجنات الحلوة تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ما قد يسبب تقلبات حادة يصعب التحكم فيها.

ما المشروبات التي ينصح مرضى السكري بتجنبها؟

تشير التوصيات إلى ضرورة الابتعاد عن:

المشروبات الغازية

العصائر المعلبة

مشروبات الطاقة

الشاي المحلى بكميات كبيرة من السكر

لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات سريعة الامتصاص.

هل الكربوهيدرات المكررة تضر مرضى السكري؟

تنصح أخصائية الغدد الصماء بتقليل تناول:

الخبز الأبيض

الأرز الأبيض

الكعك

المكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض

وذلك بسبب ارتفاع مؤشرها الجلايسيمي، ما يؤدي إلى زيادة سريعة في مستوى الغلوكوز، مع التوصية باستبدالها بمنتجات الحبوب الكاملة.

ماذا عن الأطعمة المصنعة؟

تحذر الطبيبة من الإفراط في تناول الأطعمة الجاهزة والمصنعة مثل النقانق والهوت دوغ، لأنها قد تحتوي على سكريات مخفية ودهون متحولة وكميات مرتفعة من الملح، وهو ما قد يضر الأوعية الدموية وصحة القلب.

هل الفاكهة ممنوعة لمرضى السكري؟

تؤكد الطبيبة أن الفاكهة ليست ممنوعة بالكامل، لكن ينبغي الاعتدال في بعض الأنواع الغنية بالسكر مثل:

الموز

العنب

التين

لأن الإفراط فيها قد يرفع مستوى السكر في الدم بصورة ملحوظة.

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