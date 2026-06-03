سرطان الدماغ من الحالات الصحية التي قد يُصعب اكتشافها في مراحلها المبكرة، نظرا لأن أعراضه قد تكون غير محددة، ما يؤدي إلى الخلط بينها وبين حالات شائعة مثل الصداع النصفي أو التوتر أو الإرهاق اليومي، وفقا لموقع "health".

كيف تميز بين الصداع العادي وصداع أورام الدماغ؟

الصداع من أكثر الأعراض شيوعا، لكن الصداع المصاحب لسرطان الدماغ قد يختلف في طبيعته، إذ يتطور تدريجيا مع مرور الوقت، ويكون أكثر شدة في ساعات الصباح، كما قد يزداد سوءا عند السعال أو تغيير وضعية الجسم مثل الاستلقاء، وهو ما قد يؤدي إلى الخلط بينه وبين أسباب أبسط مثل قلة النوم أو التوتر أو حتى الجفاف.



الغثيان والقيء المتكرر دون سبب واضح

قد يعاني بعض الأشخاص من نوبات متكررة من الغثيان أو القيء، خاصة في الصباح الباكر، وذلك نتيجة ارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

وبسبب تشابه هذه الأعراض مع اضطرابات الجهاز الهضمي أو الحموضة، يتم تفسيرها بشكل خاطئ في كثير من الحالات.

تشوش الرؤية وسرطان الدماغ

يمكن أن يؤثر الورم الدماغي على المناطق المسؤولة عن الرؤية، ما ينعكس في صورة اضطرابات بصرية مثل تشوش النظر، أو رؤية ومضات ضوئية مفاجئة، أو فقدان مؤقت للبصر، كما قد يعاني المريض من ضعف في الرؤية الجانبية، وتفسر هذه العلامات بشكل خاطئ على أنها ناتجة عن إجهاد العين بسبب الاستخدام المفرط للشاشات أو الأجهزة الإلكترونية.



مشكلات في الذاكرة أو الكلام

قد يواجه بعض المرضى صعوبة في التركيز أو تزايدا في حالات النسيان المتكرر، وتُفسر هذه الأعراض على أنها نتيجة للتوتر أو الإرهاق العقلي أو الضغوط النفسية اليومية.

متى يصبح الضعف أو الشلل الجزئي مؤشرا لسرطان الدماغ؟

قد يظهر ضعف مفاجئ أو شلل جزئي في جانب واحد من الجسم أو في أحد الأطراف، وهو عرض يستدعي الانتباه الفوري، خاصة إذا كان جديدًا أو غير مبرر.

الدوار واضطرابات التوازن

قد تظهر لدى بعض المرضى نوبات من الدوخة أو صعوبة في الحفاظ على التوازن، وقد يصل الأمر إلى اضطراب في المشي.



نوبات صرع غير مبررة

في بعض الحالات، قد تكون النوبات العصبية من العلامات المبكرة لورم الدماغ، وتشمل حركات عضلية مفاجئة لا يمكن التحكم فيها، أو فقدان مؤقت للوعي، التشوش الذهني.

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