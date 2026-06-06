ارتفاع مستوى السكر في الدم غالبًا ما يتطور بصمت، وقد لا يشعر المصاب بأعراض واضحة في البداية، ومع ذلك، هناك علامات بسيطة قد تبدو عادية، لكنها تشير إلى احتمال الإصابة بالسكري، والاكتشاف المبكر يمكن أن يقي من المضاعفات الخطيرة.

العطش المستمر وكثرة التبول

ارتفاع السكر يؤدي إلى فقدان الجسم للماء بشكل أسرع، ما يسبب شعورًا دائمًا بالعطش وكثرة التبول كطريقة للجسم للتخلص من السكر الزائد، وفق "medicalnewstoday".

التعب المستمر والإرهاق

عندما لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز بشكل صحيح للطاقة، يشعر الشخص بالإرهاق المستمر حتى بعد النوم الكافي أو الراحة.

فقدان الوزن غير المبرر

ارتفاع مستوى السكر يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مفسر، نتيجة فقدان الجسم للطاقة والسوائل، رغم تناول الطعام بشكل طبيعي.

تشوش الرؤية وزغللة العين

ارتفاع السكر يؤثر على سوائل الجسم، بما في ذلك العين، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية أو رؤية ضبابية مؤقتة.

التهابات متكررة وبطء التئام الجروح

ارتفاع السكر في الدم يضعف جهاز المناعة ويؤثر على قدرة الجسم على التئام الجروح، وقد تظهر التهابات متكررة في الجلد أو الفم.

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