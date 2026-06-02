ربما لا يعلم الكثيرون أن إدراج السلطة والخضروات والفواكه ضمن النظام الغذائي اليومي، من الأمور التي لا يجب الاستغناء عنها في أي وجبة، لما لها من دور مهم في دعم الصحة العامة والوقاية من سوء التغذية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن تناول الخضروات والفاكهة والسلطات مع كل وجبة يسهم في تقليل السعرات الحرارية اليومية، إلى جانب إمداد الجسم بكميات كافية من الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة الإنسان.

وشددت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" على أن هذه الأطعمة تمثل أساس التغذية الصحية السليمة، لما توفره من عناصر غذائية تدعم وظائف الجسم الحيوية وتساعد على تحسين الصحة العامة.

لماذا الخضروات والفواكه حجر الأساس في التغذية الصحية؟



وبحسب موقع The Nutrition Source التابع لجامعة هارفارد، تعد الخضروات والفواكه عنصرا أساسيا في أي نظام غذائي صحي، ولا تقل تنوعها أهمية عن كميتها.

وتشير الأدلة العلمية إلى أنه لا يوجد نوع واحد قادر على تزويد الجسم بكل العناصر الغذائية التي يحتاجها، ما يجعل التنوع اليومي ضرورة غذائية لا رفاهية.

ويرتبط النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه بانخفاض ضغط الدم، وتقليل مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية، والحد من احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، إلى جانب تحسين صحة العين والجهاز الهضمي، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وهو ما ينعكس على التحكم في الشهية والوزن.

كما أن الخضروات غير النشوية مثل التفاح والكمثرى والخضروات الورقية تسهم في دعم فقدان الوزن عبر تقليل السعرات وتحسين الإحساس بالشبع.

تشير دراسة تحليلية منشورة في مجلة The BMJ في 2014 إلى أن زيادة استهلاك الخضروات والفواكه يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة تقارب 4% مع كل حصة إضافية يوميا، بينما من يتناولون 8 حصص يوميا أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمن يتناولون كميات قليلة.

دور تناول الخضروات والفواكه في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

كما أن الخضروات غير النشوية والفواكه قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطانات الفم والحنجرة والمعدة والرئة.

ورغم أن الدراسات لم تثبت علاقة وقائية مطلقة ضد السرطان بشكل عام، فإن بعض الأنواع أظهرت تأثيرا إيجابيا، خاصة الخضروات الورقية والحمضيات.

تأثير تناول الخضروات والفواكه على السكري

بينما تناول الفواكه الكاملة مثل التوت والعنب والتفاح يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بينما ارتبطت العصائر بزيادة هذا الخطر.

تأثير تناول الخضروات والفواكه على الوزن والهضم

وفق دراسة منشورة في مجلة PLOS Medicine عام 2015، فإن زيادة استهلاك الخضروات والفواكه على مدار سنوات طويلة ارتبط بانخفاض الوزن مقارنة بمن لم يغيروا عاداتهم الغذائية.

كما أن الألياف الغذائية الموجودة في هذه الأطعمة تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الإمساك، والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.

