عصير التوت البري من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة، ويتميز بفوائد متعددة، ما يجعله خيارا صحيا للكثيرين عند تناوله باعتدال.

وفقا لموقع "thehealth"، إليك الفوائد الصحية لشرب عصير التوت:



تعزيز جهاز المناعة

يحتوي عصير التوت على نسبة جيدة من فيتامين سي ومجموعة من المركبات الغذائية التي قد تدعم كفاءة الجهاز المناعي، ويساعد ذلك الجسم على مقاومة العدوى وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة خلال فترات تغير الطقس.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يسهم تناوله في دعم صحة الأمعاء من خلال الحد من نمو بعض البكتيريا الضارة داخل الجهاز الهضمي، كما يعمل على تحسين عملية الهضم وقد يخفف من بعض المشكلات الشائعة مثل الإمساك واضطرابات المعدة بعد تناول الطعام.

بشرة أكثر نضارة

تؤدي مضادات الأكسدة الموجودة به دورا مهما في حماية خلايا البشرة من أضرار الجذور الحرة، التي تعد أحد أسباب الشيخوخة المبكرة، وقد يساعد ذلك على الحفاظ على نضارة البشرة ومنحها مظهرا أكثر إشراقا.

إنقاص الوزن

كونه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله إضافة مناسبة للأنظمة الغذائية الصحية، كما قد يسهم في دعم عملية التمثيل الغذائي والمساعدة على التخلص من السموم.

دعم صحة الفم والأسنان

المركبات الموجودة به قد تساعد على الحد من التصاق البكتيريا بالأسنان واللثة، ما يسهم في تقليل خطر تكون البلاك وتسوس الأسنان وأمراض اللثة، وبالتالي دعم صحة الفم بشكل عام.

مصدر غني بمضادات الأكسدة

يتميز أيضا باحتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تسهم في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

